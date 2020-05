USA: Sędzia federalna: odwołanie prawyborów w stanie Nowy Jork niekonstytucyjne

Sędzia federalnego sądu okręgowego na nowojorskim Manhattanie zarządziła we wtorek, że odwołanie prawyborów Partii Demokratycznej w stanie Nowy Jork jest sprzeczne z konstytucją i muszą się one odbyć zgodnie z planem 23 czerwca.

Sędzia Analisa Torres wydała to orzeczenie po wysłuchaniu prawników demokratycznych kandydatów do prezydentury Berniego Sandersa i Andrew Yanga, którzy domagali się przywrócenia tych prawyborów.

Prawybory prezydenckie zostały odwołane przez stanową komisję wyborczą głosami jej demokratycznych cżłonków ze względu na panującą pandemię. Prawnicy kandydatów wskazywali, że nie odwołano jednak prawyborów przed wyborami do Kongresu i do władz stanowych. Mają one odbyć się właśnie 23 czerwca.

Członkowie komisji z Partii Demokratycznej wskazywali na zagrożenie dla zdrowia wyborców oraz na fakt, iż czołowy kandydat Demokratów do Białego Domu Joe Biden zyskał już poparcie swych najgroźniejszych konkurentów.

Sędzia Torres wskazała w swym orzeczeniu, że jest jeszcze wystarczająco dużo czasu przed terminem prawyborów aby ustalić jak bezpiecznie je przeprowadzić. Dodała, że powstrzymanie się od przeprowadzenia prawyborów byłoby poważnym naruszeniem Pierwszej Poprawki do Konstytucji USA.

Zdaniem przewodniczącego Partii Demokratycznej w stanie Nowy Jork Jaya Jacobsa, przeprowadzenie prawyborów jest "niekonieczne" po tym jak Sanders zawiesił swoją kampanię.

W wyborach, które odbędą się w pierwszy wtorek listopada br. wybrany będzie nie tylko prezydent, ale także pełny skład Izby Reprezentantów, 1/3 składu Senatu a także władze stanowe i lokalne.