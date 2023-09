USA: Sekretarz stanu Blinken był w Jahidnem, gdzie Rosjanie więzili w piwnicy kilkuset cywilów

Składający wizytę na Ukrainie sekretarz stanu USA Antony Blinken był w czwartek w Jahidnem w obwodzie czernihowskim, gdzie Rosjanie więzili w szkolnej piwnicy kilkuset cywilów - poinformowało biuro prasowe amerykańskiego Departamentu Stanu.

"Patrząc na to, słuchając historii, wielu z nas mówi - to jest XXI wiek. To nie miało się już zdarzyć nigdy więcej. I nie tylko tu, w sercu Europy, ale na świecie. Więc USA i Departament Stanu są oddane temu, by zrobić wszystko co możemy, aby spróować zapobiegać konfliktowi, powstrzymać go i stać po stronie tych, którzy są ofiarami agresji" - powiedział Blinken.

Wojska rosyjskie weszły do miejscowości Jahidne na północy Ukrainy 3 marca 2022 roku. Mieszkańców spędzono do szkolnej piwnicy. Na powierzchni około 200 metrów kwadratowych przez niemal miesiąc przetrzymywanych było 367 cywilów, w tym dzieci. Najmłodsze dziecko miało półtora miesiąca. 11 osób zmarło z powodu trudnych warunków bytowych. Oprócz tego Rosjanie rozstrzelali 10 osób.