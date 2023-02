USA: Sekretarz stanu Blinken odwiedzi region Turcji dotknięty trzęsieniem ziemi

Sekretarz stanu USA Antony Blinken uda się w czwartek w podróż do Niemiec, Turcji i Grecji - poinformował w środę amerykański Departament Stanu. W Turcji Blinken odwiedzi bazę wojskową Incirlik w regionie dotkniętym trzęsieniem ziemi i będzie obserwował amerykańską pomoc dla ofiar kataklizmu z 6 lutego.

Jak podał w komunikacie resort dyplomacji USA, w Niemczech Blinken weźmie udział w Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa i odbędzie szereg spotkań, "omawiając dalsze wsparcie dla Ukrainy, pomoc dla Turcji i Syryjczyków i nasze zobowiązanie na rzecz bezpieczeństwa transatlantyckiego".

Blinken będzie jednym z kilku kluczowych amerykańskich przedstawicieli w Monachium. Na czele delegacji stanie wiceprezydent USA Kamala Harris, która wygłosi tam przemówienie.

W niedzielę szef amerykańskiej dyplomacji odwiedzi bazę Incirlik w południowo-wschodniej Turcji, by obserwować amerykańską pomoc dla ofiar trzęsienia ziemi i omówić dodatkowe wsparcie w tej sferze.

Blinken ma też rozmawiać o "wsparciu partnerstwa z Turcją jako cenionego sojusznika w NATO". Przedstawiciele władz USA wielokrotnie powtarzali, że mimo tureckiego sprzeciwu na akcesję Szwecji do Sojuszu, to uważają, że powinna ona wejść do NATO. Jednocześnie dotychczas Waszyngton nie interweniował otwarcie w tej sprawie u Ankary.

Sekretarz stanu odwiedzi też Ateny, gdzie odbędzie rozmowy z premierem Grecji Kyriakosem Micotakisem oraz liderem opozycji, byłym premierem Aleksisem Ciprasem na temat współpracy w obszarze bezpieczeństwa i bezpieczeństwa energetycznego.

Rosnąca współpraca USA i Grecji jest przedmiotem krytyki ze strony Turcji. Grecja zwróciła się też o zakup amerykańskich myśliwców F-35, zaś Turcja została wykluczona z programu F-35 po tym, jak kupiła rosyjskie systemy obrony powietrznej S-400.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński