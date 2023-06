USA: Sekretarz stanu Blinken: zawirowanie w Rosji może trwać jeszcze miesiące

Zawirowanie w Rosji spowodowane bezprecedensowym zagrożeniem dla władzy Władimira Putina ze strony najemniczej Grupy Wagnera może potrwać jeszcze kilka miesięcy – ocenił w niedzielę sekretarz stanu USA Antony Blinken.

Szef amerykańskiej dyplomacji oświadczył w serii wywiadów telewizyjnych, że napięcia, które doprowadziły do nieudanego buntu pod kierownictwem właściciela Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna dojrzewały od miesięcy, a zawirowanie będące tego skutkiem może wpłynąć na zdolności prowadzenia przez Rosję wojny przeciwko Ukrainie.

"Było to bezpośrednie wyzwanie dla władzy Putina. Rodzi to poważne pytania i świadczy o rzeczywistych pęknięciach" - powiedział Blinken w telewizji CBS.

W telewizji ABC zaznaczył, że ze względu na rozproszenie uwagi i podziały między Rosjanami kontynuowanie przez nich działań ofensywnych przeciw Ukrainie może być utrudnione. Jest to jego zdaniem korzystne dla Kijowa.

"Jeszcze za wcześnie, by stwierdzić, jak to się zakończy" - zaznaczył sekretarz stanu USA, podkreślając, że sytuacja stale ewoluuje, ale "już sam fakt, że ktoś od wewnątrz podważył władzę Putina i bezpośrednio zakwestionował powody, dla których rozpoczął on napaść na Ukrainę, jest wiele mówiące".

Blinken stwierdził, że władze w Moskwie były zmuszone bronić się przed najemnikami, których same stworzyły.

"Zdecydowanie i nieustępliwie koncentrujemy się na Ukrainie, upewniając się, że ma ona to, czego potrzebuje, aby się obronić i odzyskać terytoria zagarnięte przez Rosję" - powiedział Blinken w telewizji NBC.