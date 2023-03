USA: Sekretarz stanu: przekażemy Ukrainie kolejny pakiet pomocy wojskowej, wartości 400 mln dol.

USA przekażą Ukrainie dodatkową pomoc wojskową o wartości 400 mln dolarów, w tym m.in. amunicję do HIMARS-ów, czy wozów bojowych piechoty Bradley - poinformował w piątek amerykański sekretarz stanu Antony Blinken.

Kolejna transza pomocy militarnej dla Kijowa będzie sfinansowana na mocy specjalnych ustawowych uprawnień prezydenta USA, które pozwalają mu w sytuacjach nadzwyczajnych na przekazywanie środków, usług lub dóbr bez występowanie o aprobatę kongresu - powiedział Blinken.

"Ten pakiet pomocowy zawiera więcej amunicji do dostarczonych przez USA HIMARS-ów i haubic, które Ukraina tak skutecznie wykorzystuje do obrony, jak też do bojowych wozów piechoty Bradley, mosty czołgowe, a także pociski burzące i inny sprzęt, serwisowanie i szkolenia" - poinformował sekretarz stanu.

Pomoc wojskowa dla Ukrainy ma być jednym z tematów rozmów podczas odbywającego się w piątek w Waszyngtonie spotkania prezydenta USA Joe Bidena i kanclerza Niemiec Olafa Scholza - zapowiadał wcześniej Biały Dom.