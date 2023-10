USA: Sekretarz wojsk lądowych: dla dalszego wspierania Izraela i Ukrainy potrzebne działanie Kongresu

Administracja prezydenta USA Joe Bidena potrzebuje uchwalenia dodatkowych środków przez Kongres, by mogła wspierać jednocześnie Izrael i Ukrainę - powiedziała w poniedziałek sekretarz sił lądowych Christine Wormuth. Według administracji wojna między Izraelem i palestyńskim Hamasem może potrwać długo i wymagać zwiększenia dostaw precyzyjnych pocisków.

"Jedna rzecz, która jest bardzo ważna, zwłaszcza w sprawie amunicji i naszych zdolności, by wspierać potencjalnie zarówno Izraelczyków, jak i Ukraińców, to dodatkowe fundusze z Kongresu, abyśmy mogli zwiększyć nasze zdolności produkcyjne i także zapłacić za tę amunicję" - oświadczyła Wormuth podczas spotkania Association of the US Army, cytowana przez agencję Reutera.

Przedstawicielka Pentagonu nadzorująca siły lądowe USA stwierdziła, że wciąż jest w początkowych fazach oceny wniosków o pomoc wojskową ze strony Izraela pod kątem tego, jak wpłyną one na gotowość amerykańskich sił zbrojnych. Zaznaczyła jednak, że intencją resortu jest wsparcie Izraela, podobnie jak Ukrainy. Szef sztabu US Army generał Randy George wyraził pewność, że Izrael dostanie to, o co prosi.

Według portalu Punchbowl News, podczas niedzielnej zamkniętej telekonferencji z senatorami, przedstawiciele Departamentu Stanu USA i Pentagonu powiedzieli im, by przygotowali swoich wyborców na "długą wojnę w Izraelu i Strefie Gazy" i że wsparcie USA będzie konieczne w nadchodzących tygodniach. Chodzi głównie o dostawy precyzyjnych pocisków oraz rakiet do systemu obrony powietrznej Żelazna Kopuła. P.o. wiceszefowej Departamentu Stanu Victoria Nuland miała wezwać przy tym senatorów, by włączyli pomoc dla Izraela do pakietu środków na wsparcie Ukrainy.

Prace Izby Reprezentantów zostały praktycznie wstrzymane po tym, jak w ubiegłym tygodniu większość kongresmenów zdecydowała o usunięciu Kevina McCarthy'ego ze stanowiska spikera Izby. Głosowanie w sprawie wyboru nowego spikera spodziewane jest w tym tygodniu, jednak nie jest pewne, że Izbie uda się wyłonić nowego przewodniczącego, a jednym z głównych punktów spornych jest uchwalenie dalszych środków na pomoc Ukrainie w jej wojnie obronnej z Rosją.

W niedzielę Biały Dom i Pentagon poinformowały o wysłaniu pierwszej partii sprzętu wojskowego, w tym amunicji, dla sił zbrojnych Izraela. USA wysłały też w region wschodniego Morza Śródziemnego lotniskowiec USS Gerald Ford wraz z grupą krążowników i niszczycieli, a także dodatkowe myśliwce.