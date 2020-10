USA: Senat do 19 października zawiesza część prac z powodu koronawirusa

W ciągu dwóch dni u trzech senatorów Partii Republikańskiej wykryto koronawirusa. Z tego powodu do 19 października część prac Senatu USA zostaje zawieszona. Bez zmian pozostaje termin przesłuchania - 12 października - kandydatki do Sądu Najwyższego Amy Coney Barrett.

O decyzji tej lider republikańskiej większości w Senacie Mitch McConnell poinformował w sobotę.

Od piątku rano testy na koronawirusa dały pozytywny wynik u senatorów Mike'a Lee (Utah), Thoma Tillisa (Karolina Północna) oraz Rona Johnsona (Wisconsin). Wcześniej w tygodniu parlamentarzyści ci normalnie brali udział w pracach Kongresu.

Lee i Tillis uczestniczyli 26 września w uroczystości w Białym Domu, na której prezydent USA Donald Trump ogłosił, że jego kandydatką do Sądu Najwyższego jest Barrett. Ze spotkaniem tym, bez zachowania zalecanego w epidemii dystansu i w większość bez maseczek, wiązane są najnowsze przypadki koronawirusa w Białym Domu. Republikanom zależy, by Barrett włączyć w skład Sądu Najwyższego jeszcze przed wyborami prezydenckimi zaplanowanymi na 3 listopada. Tym samym konserwatyści mieliby w tym pełniącym ważną polityczną i społeczną rolę gremium przewagę 6 do 3. W takim składzie SN decydowałby o ewentualnych sporach dotyczących wyborów.

Przesłuchanie Barrett przed senacką komisją sądownictwa odbędzie się planowo 12 października - przekazał McConnell.

Republikanie mają w Senacie większość 53 do 47. Ewentualna nieobecność ich senatorów może spowodować utratę większości w kluczowych głosowaniach, w tym w sprawie Barrett. Demokraci uważają, że z nominacją następczyni zmarłej 18 września liberalnej sędzi Ruth Bader Ginsburg należy wstrzymać się do wyborczego rezultatu. Wskazują też, że w wielu stanach już rozpoczęto masowe głosowanie korespondencyjne, co ich zdaniem oznacza, że de facto wybory już trwają.

Z Waszyngtonu Mateusz Obremski