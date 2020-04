USA: Senat przegłosował kolejny pakiet pomocowy m.in. dla małego biznesu

Amerykański Senat przegłosował we wtorek kolejny, wart ok. pół biliona USD, pakiet pomocowy dla gospodarki. Z tej sumy 322 miliardy USD przeznaczone zostaną na uzupełnienie programu pożyczek dla poszkodowanego przez epidemię małego biznesu.

Wynegocjowany przez kierownictwo Kongresu i przedstawicieli Białego Domu pakiet przewiduje również m.in. 75 miliardów dolarów dodatkowego wsparcia dla szpitali i ok. 25 miliardów USD na testy na obecność SARS-CoV-2.

Kontrolujący Senat Republikanie wymogli, by pakiet nie obejmował dodatkowych funduszy dla władz stanowych i lokalnych, o które zabiegali mający większość w Izbie Reprezentantów Demokraci i wielu gubernatorów - pisze portal radia NPR. Kwestia ta ma być ujęta w następnym pakiecie - po przeprowadzeniu kolejnej rundy negocjacji.

Rozmowy dotyczące kolejnych kroków wspierających gospodarkę trwały od przegłosowania przez amerykański parlament w marcu b.r. pakietu stymulującego o rekordowej sumie przewyższającej 2 biliony dolarów. Przewidziany w nim budżet 349 miliardów USD na program kredytów dla małych firm wyczerpał się w dwa tygodnie.

Z powodu ograniczeń nałożonych na życie społeczne w USA właściciele małych firm w USA zostali mocno dotknięci gospodarczymi skutkami epidemii. Wielu z nich w mediach społecznościowych oraz w protestach ulicznych wyrażało swą frustrację, domagając się bezzwłocznego otwarcia gospodarki. Przedsiębiorcy ci argumentowali, że nie mają tak łatwego dostępu do kapitału jak większe firmy.

Prezydent USA Donald Trump wezwał amerykański parlament do szybkiego głosowania nad nowym pakietem. W kolejnym pakiecie - jak ocenił - powinny być uwzględnione m.in. środki na rozbudowę infrastruktury.

Po Senacie, nad zwiększeniem środków pomocowych powinna jeszcze głosować Izba Reprezentantów. Dojdzie do tego w czwartek. Z uwagi na porozumienie, jakie udało się osiągnąć kierownictwu Senatu, Izby Reprezentantów i przedstawicielom Białego Domu, głosowanie to traktuje się w USA jak formalność.

Wliczając w to najnowszym pakiet, łączna przegłosowana przez parlament suma wsparcia dla amerykańskiej gospodarki w czasach epidemii wynosić będzie blisko 3 biliony USD - zauważa Reuters. To ok. 14 proc. PKB USA z 2019 roku.

Epidemia koronawirusa w Stanach Zjednoczonych spowodowała bezprecedensowy krach na rynku pracy. Od początku epidemii po zasiłek dla bezrobotnych zgłosiło się już ok. 21,7 mln Amerykanów. W Wielkim Tygodniu w USA przybyło 5,2 mln ludzi bez pracy.

Według analityków banku Goldman Sachs pod koniec maja w USA może być nawet 37 mln bezrobotnych. Po recesji - jak wskazuje większość ekspertów - gospodarka Stanów Zjednoczonych ma się odbić.

Liczba wniosków o zasiłek znacznie przewyższa jednak prognozy analityków. Niektóre stany zdecydowały się w tym tygodniu na rozpoczęcie stopniowego otwierania swoich gospodarek.

W USA zmarło już ponad 42 tys. osób zakażonych koronawirusem. Wykryto ponad 815 tys. przypadków zakażenia SARS-CoV-2.

