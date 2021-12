USA: Senat przegłosował prowizorium budżetowe, oddalając widmo paraliżu państwa

Amerykański Senat przegłosował w czwartek w nocy czasu lokalnego prowizorium budżetowe, zapewniając środki na funkcjonowanie administracji państwowej do 18 lutego. USA uniknęły w ten sposób tzw. "shutdownu".

"Z przyjemnością chciałbym poinformować Amerykanów, że państwo pozostaje otwarte" - powiedział po zakończeniu głosowania lider Demokratów w Senacie Chuck Schumer.

Za przedłużeniem finansowania głosowało 69 senatorów, zaś przeciwko było 28. Wcześniej w czwartek uchwałę przegłosowała Izba Reprezentantów. Prowizorium trafi teraz na biurko prezydenta, który zapowiedział, że je podpisze.

Kongres przegłosował ustawę na dzień przed przypadającą w piątek o północy datą graniczną. Gdyby to się nie udało, praca większości rządowych agencji, poza najbardziej kluczowymi instytucjami państwa, zostałaby wstrzymana. Jest to już drugie uchwalone w tym roku prowizorium. Nowe prowizorium zapewnia przedłużenie obecnego budżetu, dodając do tego dodatkowe 7 mld dolarów, które ma zostać przeznaczone na pomoc uchodźcom z Afganistanu.

Do przegłosowania doszło, mimo że część Republikanów pierwotnie groziła zablokowaniem głosowania w trybie przyspieszonym, żądając by z projektu usunąć środki przeznaczone na egzekwowanie obowiązków szczepień dla pracowników firm zatrudniających powyżej 100 pracowników. Ostatecznie Senat odrzucił tę propozycję w głosowaniu stosunkiem głosów 50-48. Mimo to, los zakazu jest niepewny, bo tymczasowo zablokowały je sądy na czas rozpatrzenia skarg, które złożyły władze kilku stanów przeciwko regulacjom.

Głosowanie nie rozwiązuje wszystkich bieżących problemów związanych z finansami państwa. Do 15 grudnia Kongres musi uchwalić również ustawę zawieszającą lub podnoszącą limit zadłużenia, aby uniknąć niewypłacalności i kryzysu finansowego.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński