USA: Senat za przeznaczeniem 8,3 mld dol. na walkę z koronawirusem

Senat Stanów Zjednoczonych opowiedział się w czwartek za wydzieleniem 8,3 mld USD na walkę z epidemią koronawirusa. Za przyjęciem projektu ustawy głosowało 96 senatorów, jeden był przeciw. Ustawa trafi teraz na biurko prezydenta USA Donalda Trumpa.

W środę projekt ustawy zdecydowaną większością głosów przyjęła Izba Reprezentantów.

O wydzielenie środków budżetowych na walkę z koronawirusem zwrócił się do Kongresu Biały Dom. Chodzi o środki, z których będzie finansowana prewencja, pomoc medyczna dla zakażonych, testy oraz badania naukowe związane z lekarstwami i szczepionką. We wniosku zasugerowano 2,5 mld dolarów USA. Prezydent Trump oświadczył jednak, że nie będzie miał nic przeciwko temu, by Kongres podwyższył tę kwotę.

Tymczasem szef Pentagonu Mark Esper powiedział podczas konferencji prasowej, że spodziewa się, że w przypadku pojawienia się koronawirusa w resorcie obrony, Pentagon będzie w stanie wykonywać podstawowe zadania. "Mamy w tym budynku wiele możliwości" - stwierdził i dodał, że Narodowe Centrum Dowodzenia Wojskowego może działać przez kilka tygodni bez przerwy. "Jesteśmy przekonani, że możemy kontynuować wykonywanie zadań, które musi wykonywać Pentagon, jeżeli w budynku pojawią się zachorowania" - powiedział Esper.

Wiceprezydent USA Mike Pence oznajmił w czwartek, że USA nie mają jeszcze wystarczającej liczby testów na obecność koronawirusa. "Chcemy mieć pewność, że (Amerykanie - PAP) mają dostęp do testów na koronawirusa i w ciągu kilku dni poczyniliśmy znaczne postępy w tym zakresie" - powiedział Pence. Zaapelował też do Amerykanów, żeby nie kupowali maseczek, jeżeli nie są chorzy.

W USA z powodu koronawirusa zmarło 11 osób, 10 z nich w stanie Waszyngton. Na świecie liczba ofiar śmiertelnych epidemii przekroczyła 3,3 tys., stwierdzono też ponad 100 tys. przypadków zakażenia Covid-19.