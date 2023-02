USA: Senator Shaheen: Prezydent Biden pokazał, że hegemoniczne fantazje Putina się nie ziszczą

Prezydent Biden w Kijowie i Warszawie wysłał jasny sygnał Putinowi, że jego hegemoniczne fantazje się nie ziszczą - powiedziała PAP senator Demokratów Jeanne Shaheen. Jak dodała, podobny los spotka innych agresorów.

"Wizyta prezydenta Bidena w Kijowie potwierdziła o mocnym zobowiązaniu Stanów Zjednocznych na rzecz Ukrainy, zaś wystąpienie w Warszawie podkreśla nasze trwałe wsparcie dla demokracji w obliczu niesprowokowanej wojny Putina" - powiedziała PAP szefowa podkomisji spraw zagranicznych Senatu ds. Europy, komentując zakończoną w środę podróż prezydenta USA.

"Przemówienie prezydenta jasno dało do zrozumienia Rosji i innym agresorom, którzy się przyglądają wojnie, jak wielka będzie cena dla tych, którzy zagrożą wolności i demokracji" - dodała.

Senator z New Hampshire oceniła, że w Warszawie wyraźnie widoczna była jedność Zachodu i determinacja, by "pozostać przy Ukrainie w jej chwili potrzeby" i by wysłać "jednoznaczny sygnał dla Putina, że nie pozwolimy, by jego hegemoniczne fantazje się ziściły". Dodała jednak, że adresatem tego przekazu nie był tylko rosyjski przywódca.

"Dzisiaj jest to Putin, ale jego działania i urojone aspiracje nie są ani nowe, ani oryginalne, a USA zawsze muszą być przygotowane, by pokazać dyktatorom, którzy starają się destabilizować nasz światowy porządek, gdzie jest ich miejsce" - stwierdziła polityk. "Razem z sojusznikami będziemy bronić przyszłości liberalnych demokacji na świecie, dziś i jutro" - zadeklarowała.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński