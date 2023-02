USA: Senatorowie kwestionują dostęp chińskich programistów do wrażliwych danych użytkowników Facebooka

Mark Warner i Marco Rubio poinformowali w poniedziałek, że wysłali list do dyrektora generalnego Meta, Marka Zuckerberga, w którym ujawniają, że programiści Facebooka w Chinach i innych krajach mieli nieuprawniony dostęp do wrażliwych danych użytkowników serwisu.

Senatorowie Mark Warner i Marco Rubio sformułowali taki wniosek na podstawie dokumentów Facebooka ujawnionych podczas sporu sądowego z 2018 r. w północnym dystrykcie Kalifornii, do których dotarli. "Z tych dokumentów wynika, że Facebook wiedział, co najmniej od września 2018 r., że setki tysięcy programistów w krajach, które Facebook określił jako "wysokiego ryzyka ", w tym w Chińskiej Republice Ludowej, miało dostęp do wrażliwych danych użytkowników."

Analiza wewnętrznych dokumentów Meta wykazała,piszą senatorowie, że prawie 90 tys. programistów w Chinach uzyskało dostęp do informacji o użytkownikach serwisu, w tym danych profilowych, zdjęć i prywatnych wiadomości, mimo że Facebook nigdy nie był w stanie działać w Chinach. Ich zdaniem ponad 42 tys. programistów w Rosji i tysiące w Iranie i Korei Północnej również miało dostęp do tych informacji.

"Mamy poważne obawy co do zakresu, w jakim ten dostęp mógł umożliwić zagranicznym służbom wywiadowczym działalność, począwszy od zagranicznych złośliwych wpływów, a skończywszy na szpiegowaniu i kontrwywiadzie" - napisali senatorowie.