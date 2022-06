USA: Senatorzy porozumieli się w sprawie kontroli broni palnej

Senatorzy z obydwu głównych partii amerykańskich osiągnęli w niedzielę porozumienie zaostrzające przepisy dotyczące broni palnej. Uzgodnili m.in. fundusze na bezpieczeństwo w szkołach i możliwość konfiskaty broni.

Ugoda zawarta z udziałem 10 republikańskich i 10 demokratycznych senatorów daleka jest od postulowanych przez prezydenta Joe Bidena reform. Stanowi jednak krok w kierunku przełamania impasu na Kapitolu w budzącej spory i kontrowersje kwestii.

Ponadpartyjny projekt obejmuje wyasygnowanie funduszy na zdrowie psychiczne, wzmocnienie bezpieczeństwa w szkołach oraz wdrożenie przepisów o czerwonej fladze. Pozwalają one policji lub członkom rodziny wnioskować do sędziego o tymczasową konfiskatę broni osobom mogącym stanowić zagrożenie dla innych lub dla siebie.

Jeszcze inne postanowienie ma zabronić posiadania broni nie tylko małżonkom, ale też partnerom skazanym za przemoc domową. Zaostrzony ma też zostać proces weryfikacji nabywców broni poniżej 21 roku życia. Wymagałby sprawdzenia rejestrów dotyczących nieletnich, ich zdrowia psychicznego m.in. w stanowych bazach danych i u lokalnych organów ścigania.

"Dziś ogłaszamy zdroworozsądkową, dwupartyjną propozycję, która ma na celu ochronę amerykańskich dzieci, zapewnienie bezpieczeństwa w szkołach i zmniejszenie zagrożenia przemocą w całym kraju. (…) Rodziny są przerażone, a naszym obowiązkiem jest zebrać się razem i zrobić coś, co pomoże przywrócić im poczucie bezpieczeństwa" - pisało 20 senatorów we wspólnym oświadczeniu.

Do porozumienia w wyższej izbie Kongresu doszło w ślad za masowymi strzelaninami w minionym miesiącu. W masakrze w Uvalde, w Teksasie, zginęło 19 uczniów i dwie nauczycielki, a w Buffalo, w stanie Nowy Jork, 10 osób.

"Poparcie 10 Republikanów dla ogłoszonego w niedzielę zarysu sugeruje, że może on pokonać przeszkodę, której nie udało się pokonać w żadnej innej dyskutowanej obecnie propozycji: uzyskanie 60 głosów niezbędnych do przełamania filibusteru (obstrukcji parlamentarnej) GOP" - zauważył "New York Times".

Wciąż nie jest jednak pewne, czy każda z przedstawionych w ugodzie propozycji znajdzie poparcie w Senacie po sformułowaniu ostatecznego tekstu legislacyjnego.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski