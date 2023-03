USA: Setki ludzi odniosło obrażenia po przejściu tornada w Little Rock

Setki ludzi odniosło obrażenia po przejściu tornada przez Little Rock, stolicy stanu Arkansas - podały w piątek lokalne media. Zagrożenie tornadami i gwałtownymi burzami wydano w piątek dla obszarów w 15 stanach, od Wisconsin na północy po Teksas na południu.

Jak poinformował lokalny oddział telewizji ABC, szpital University of Arkansas for Medical Sciences w Little Rock ogłosił, że działa w warunkach incydentu z masową liczbą ofiar, a obrażenia odniosło setki ludzi. Dokładna liczba ofiar nie jest jeszcze znana.

Nagrania wideo z tornada ukazują szeroką na kilka metrów trąbę powietrzną, która zrywała dachy i uszkodziła setki budynków w mieście. Według ekspertów telewizji CNN, tornado miało siłę 2 w pięciostopniowej skali EF (Enhanced Fujita). Narodowa Służba Meteorologiczna określiło trąbę powietrzną mianem "katastroficznej".

200-tysięczne Little Rock, największe miasto Arkansas, jest jednym z wielu miejsc w środkowych Stanach Zjednoczonych, zagrożonych w piątek tornadami i niszczycielskimi burzami. Alerty wydano dla obszarów w 15 stanach, od okolic Chicago i Milwaukee po północną Luizjanę i północno-wschodni Teksas. Najwyższym poziomem zagrożenia objęto obszar zamieszkany przez 3 miliony ludzi, w tym Memphis w stanie Tennessee. Trąbę powietrzną zaobserwowano też w okolicach Peorii w Illinois.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński