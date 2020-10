USA: Siostry zaatakowały nożem ochroniarza, gdy poprosił je o włożenie maseczek

W Chicago dwie młode kobiety, siostry, zaatakowały nożem i ciężko raniły pracownika ochrony sklepu, gdy ten poprosił je by przed wejściem włożyły maseczki ochronne. Jak poinformowała we wtorek policja, kobiety zostały oskarżone o usiłowanie zabójstwa.

Z ustaleń policji wynika, że siostry, w wieku 21 i 18 lat, przed wejściem do sklepu odmówiły włożenia maseczek ochronnych i odkażenia rąk, o co poprosił je ochroniarz w związku z pandemią Covid-19.

Doszło do kłótni, podczas której jedna z kobiet uderzyła go koszem na śmieci, a następnie złapała za włosy, a druga zaś - wyjęła nóż i zaczęła nim dźgać ofiarę. Mężczyzna otrzymał 27 ciosów z klatkę piersiową, plecy i ramiona. W stanie krytycznym trafił do szpitala. Kobiety aresztowano na miejscu zdarzenia. Obie nie miały do tej pory konfliktów z prawem.

Podczas wtorkowego przesłuchania w sądzie okręgowym, wyznaczona przez sąd prawniczka przekonywała, że siostry dźgały ochroniarza nożem w samoobronie.

Zaprzeczył temu prokurator, który stwierdził, powołując się na relacje świadków i nagranie z monitoringu, że mężczyzna nie zbliżył do żadnej z obu kobiet, ani też nie zrobił niczego, co by mogło sprowokować atak.

Sąd nie zgodził się na ich zwolnienie z aresztu za kaucją.