USA: Śnieżyca w Nowym Jorku sparaliżowała transport w mieście

Z powodu burzy śnieżnej gubernator stanu Nowy Jork w USA Andrew Cuomo i burmistrz Bill de Blasio ogłosili stan wyjątkowy. Lotniska JFK i La Guardia zawiesiły działalność, od godz. 15. zapowiedziano wstrzymanie kursów pociągów oraz niektórych linii metra.

"To jest niebezpieczna, zagrażająca życiu ludzkiemu sytuacja" - ostrzegał Cuomo, zapowiadając możliwość podjęcia w razie potrzeby dalszych stosownych decyzji.

Stanem wyjątkowym gubernator objął miasto Nowy Jork, Long Island oraz Hudson Valley. Wezwał mieszkańców, aby unikali podróżowania bez ważnego powodu.

"Ta burza (śnieżna) to nie żart, a głównym zmartwieniem w tej chwili jest fakt, że spodziewane tego popołudnia opady dwóch cali (5 cm) śniegu na godzinę stwarzają niezwykle niebezpieczną sytuację na naszych drogach. Kiedy śnieg pada w takim tempie, pługom bardzo trudno jest za tym nadążyć" - oznajmił Cuomo w komunikacie prasowym.

Od godz. 15. zapowiedziano zawieszenie usług metra naziemnego, a także kolejek podmiejskich Long Island Railroad, Metro-North do hrabstwa Westchester oraz PATH do New Jersey. Także wiele głównych dróg, w tym autostrady Long Island Expressway i I-84, może zostać zamkniętych.

Ponieważ prognozy mówią, że miasto przykryje do wtorku rano pokrywa śnieżna grubości pół metra, a nawet 60 cm, także de Blasio ogłosił stan wyjątkowy.

"Najważniejsze jest trzymanie się z dala od dróg. Nie jest to moja rada, ale konkretne zarządzenie władz miasta. Mamy lokalny stan wyjątkowy. (…) Nowojorczycy powinni zostać w domach, oczyścić drogi dla pojazdów ratowniczych i umożliwić odśnieżanie pługom, aby zapewnić nam wszystkim bezpieczeństwo" - mówił burmistrz.

De Blasio uściślił, że zakaz wyjeżdżania na ulice nie obowiązuje m.in. pracowników pierwszej pomocy, transportu publicznego, policji, służby zdrowia, hoteli, mediów, sklepów spożywczych, itp.

W poniedziałek i wtorek zawiesiły lekcje nowojorskie szkoły. Zajęcia odbywają się tylko online. Nie będzie w tym czasie także dostaw żywności dla uczniów.

Burmistrz wyraził nadzieję, że w środę będzie możliwe wznowienie szczepień przeciw koronawirusowi. We wtorek ma on podjąć decyzję w sprawie zawieszonego programu "otwarte restauracje".

Jak podaje lokalna telewizja NY1, na ulice miasta wyjechało około 2000 pługów i ponad 700 pojazdów sypiących sól. Dysponują 270 000 ton soli kamiennej, 1 mln 450 202 litrami roztworu chlorku wapnia i 250 034 litrami solanki, co pomaga stopić śnieg.

Prognozy wskazują, że w mieście i innych rejonach stanu Nowy Jork do wtorku może spaść od pół metra do 60 cm śniegu. Siła wiatru w podmuchach dochodzić będzie do 80 km/godz.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski