USA: Sondaż: pandemia Covid-19 zwiększyła różnicę między Republikanami i Demokratami w zaufaniu do nauki

Przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych badania wskazały na pogłębiają się w trakcie pandemii Covid-19 różnicę pomiędzy Republikanami i Demokratami w zaufaniu do nauki i medycyny - wynika z danych ogólnokrajowego badania społecznego General Social Survey.

Zaufanie Republikanów do nauki spadło, Demokraci z kolei polegają na niej nawet silniej. Amerykanie o poglądach konserwatywnych są przez to mniej skłonni do poddania się szczepieniu przeciwko Covid-19 - podano w podsumowaniu badań skutków pandemii koronawirusa na społeczne zaufanie do nauki.

"Zaobserwowana różnica jest największą od niemal 50 lat" - poinformowali badacze z Uniwersytetu w Chicago. "Żyjemy w czasach, w których niektórzy ludzie chętniej zaaplikują sobie mocz lub środek do czyszczenia niż zaakceptowane przez naukowców szczepionki. To oczywista mieszanka strachu, braku krytycznego myślenia, błędu konfirmacji i politycznego rozwarstwienia społeczeństwa" - powiedział prof. Marshall Shepherd z Uniwersytety Georgii.

"Świat nauki powinien być miejscem spotkania różnych części politycznego spektrum, obecnie jest jednak kolejnym przedmiotem sporu" - ocenił, cytowany przez portal Times of Israel, Douglas Brinkley z Uniwersytetu Rice'a.

48 proc. ogółu społeczeństwa USA "zdecydowanie ufa" nauce. Wśród Demokratów na taką odpowiedź wskazało 64 proc. ankietowanych, wśród Republikanów - 34 proc. Różnica ta była zdecydowanie mniejsza w roku 2018, kiedy 51 proc. Demokratów i 42 proc. Republikanów pokładało w nauce "zdecydowanie zaufanie".

Komentując pogłębioną pandemią różnicę w zaufaniu do nauki, Jennifer Benz z zajmującej się badaniem nastrojów społecznych organizacji NORC powiedziała, że "wynika ona z wyraźnie widocznej polityzacji tematu pandemii". "Naukowcy i politycy są z reguły bardziej konserwatywni - to znaczy wybierają ostrożność, a unikają podejmowania ryzyka. Nakładają restrykcje, przekonują do przyjmowania szczepionek. Republikanie jednak, jako grupa, cenią wolność jednostki, dlatego nie dziwi fakt, że są mniej przychylni konserwatywnym decyzjom naukowców" - oceniła Marcia McNutt, prezydent Narodowej Akademii Nauk.