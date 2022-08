USA: Sondaż: ponad połowa Republikanów uważa, że FBI nie powinno było przeszukać rezydencji Trumpa

54 proc. Republikanów uważa, że FBI nie powinno było przeszukać rezydencji byłego prezydenta USA Donalda Trumpa i że było to postępowanie "nieodpowiedzialne", a 23 proc. ocenia, że FBI postąpiło odpowiedzialnie - wynika z sondażu ośrodka Ipsos, opublikowanego w czwartek.

71 proc. Demokratów i połowa wyborców niezależnych popiera decyzję o przeprowadzeniu rewizji w Mar-a-Lago na Florydzie - wskazuje sondaż wykonany dla agencji Reutera.

FBI i ministerstwo bezpieczeństwa krajowego ogłosiły ostatnio, że w prawicowych mediach społecznościowych, w tym w założonym przez Trumpa serwisie Truth Social, pojawiło się po przeszukaniu rezydencji poprzedniego prezydenta wiele gróźb pod adresem agentów FBI, sędziów i ich rodzin.

We wpisach nawołujących do ataków na pracowników FBI i sędziów pojawiają się ich adresy domowe, numery telefonów, adresy kościołów, do których uczęszczają, i namiary na prywatne biura. Autorzy wpisów wzywają do "wojny domowej" i "zbrojnej rebelii".

W czwartek do biura FBI w Cincinnati usiłował wedrzeć się uzbrojony mężczyzna, który zginął w strzelaninie, jaka wywiązała się z policją.

FBI przeprowadziło przeszukanie w Mar-a-Lago w zeszłym tygodniu i znalazło 11 zestawów niejawnych, tajnych i ściśle tajnych dokumentów.