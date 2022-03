USA: Sondaż: większość Amerykanów chce ostrzejszej postawy wobec Rosji, choć obawia się wojny jądrowej

Większość Amerykanów uważa, że postawa administracji Bidena wobec rosyjskiej inwazji nie jest wystarczająco twarda i chce "skutecznych" sankcji nawet jeśli ucierpi na tym gospodarka USA - wynika z opublikowanego w poniedziałek sondażu dla Associated Press. Jednocześnie aż 88 proc. obawia się użycia przez Rosję broni jądrowej.

Według badania Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research 56 proc. ankietowanych uznało, że odpowiedź prezydenta na rosyjską inwazję nie była wystarczająco twarda, zaś 56 proc. uważa, że sankcje USA powinny być "tak skuteczne, jak to tylko możliwe", nawet jeśli dotkną one amerykańskiej gospodarki.

Jednocześnie aż 68 proc. popiera dotychczas nałożone restrykcje, 64 proc. - dostawy broni na Ukrainę, a 67 proc. przyjęcie ukraińskich uchodźców.

Sondaż pokazuje też powszechne obawy dotyczące użycia przez Rosję broni jądrowej. Aż 88 proc. - w tym 60 proc. "bardzo" lub "skrajnie" - jest zaniepokojonych tym, że Rosja użyje takiej broni na Ukrainie, 81 proc. - w innym europejskim kraju i 75 proc. - przeciwko USA.