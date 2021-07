USA: Sondaż: Większość Amerykanów pesymistycznie widzi przyszłość kraju

Optymizm Amerykanów co do kierunku, w którym zmierza kraj w przyszłym roku spadł od maja o prawie 20 pkt. proc. W maju ponad jedna trzecia badanych była pesymistami, obecnie jest to większość - wynika z sondażu przeprowadzonego przez ABCNews/Ipsos.

Po 100 dniach rządów prezydenta Joe Bidena ludzie byli optymistycznie nastawieni wobec nadchodzącego roku, jednak obecnie, po sześciu miesiącach, ich optymizm w sprawie kierunku, w którym, zmierza kraj, spadł o prawie 20 pkt. proc.

Większość Amerykanów (55 proc.) twierdzi, że jest pesymistycznie nastawiona co do tego kierunku; jest to wyraźna zmiana w porównaniu do jednej trzeciej (36 proc.) w sondażu, którego wyniki opublikowano 2 maja. W sondażu tym Amerykanie byli bardziej optymistyczni niż pesymistyczni.

Spadek optymizmu jest wyraźny wśród Demokratów, Republikanów i niezależnych. Wśród Demokratów i Republikanów spadł on o ok. 20 pkt. proc., a wśród niezależnych - o 26 pkt. proc.

Wśród Demokratów 7 na 10 osób (71 proc.) dalej ocenia optymistycznie kierunek rozwoju kraju w najbliższych 12 miesiącach. Jest to jednak znacznie mniej niż prawie powszechna (93 proc.) aprobata Demokratów sposobu, w jakim prezydent Biden radzi sobie z pandemią.

Przytłaczająca większość (88 proc.) Demokratów popiera sposób, w jaki prezydent poradził sobie z ożywieniem gospodarczym, ale podziela tę opinię tylko około połowa (49 proc.) niezależnych i 16 proc. Republikanów.

Mniej niż 4 na 10 Amerykanów aprobuje postępowanie prezydenta wobec problemów imigracyjnych i sytuacji na granicy amerykańsko-meksykańskiej, a także przestępczości i przemocy z użyciem broni. Stanowisko Republikanów w tych kwestiach spotyka się z dezaprobatą działań głowy państwa na poziomie od 86 do 92 proc., tym bardziej że przestępczość i przemoc rośnie zwłaszcza w miastach rządzonych przez Demokratów - wynika z sondażu.

Wycofanie przez prezydenta wojsk amerykańskich z Afganistanu aprobuje ponad połowa obywateli - 55 proc.

Amerykanie, pytani, jak dobrze Biden wywiązał się ze swych obietnic wyborczych, są podzieleni. 52 proc. badanych jest zdania, że wykonał świetną lub dobrą robotę i obietnic dotrzymuje, a 47 proc. uważa, że wykonał niezbyt dobrą lub słabą robotę.