USA: Sondaż: większość nowojorskich wyborców przeciwna rezygnacji Cuomo

Większość nowojorskich wyborców uważa, że Andrew Cuomo nie powinien składać rezygnacji z urzędu gubernatora stanu Nowy Jork - wynika z sondażu, który został przeprowadzony w związku z oskarżeniem Cuomo o molestowanie seksualne.

Według badania Uniwersytetu Quinnipiac 55 proc. zarejestrowanych wyborców w Nowym Jorku uważa, że Cuomo, który jest też krytykowany za zaniżanie danych dotyczących zgonów pensjonariuszy domów seniora, powinien utrzymać swój urząd. 40 proc. opowiada się za jego rezygnacją.

Ocena Cuomo, polityka Partii Demokratycznej, zależy od sympatii partyjnych. 74 proc. Demokratów jest przeciwna jego rezygnacji, a 21 proc. ma odmienną opinię. Wśród Republikanów 70 proc. ankietowanych domaga się jego odejścia, a 23 proc. uważa, że powinien zostać na stanowisku.

Telewizja Fox News podała, że 30 lokalnych kongresmenów, w tym Republikanie i Demokraci, wezwało Cuomo do złożenia rezygnacji.

Badanie Quinnipiac wykazuje, że znacznie spadł odsetek respondentów zadowolonych z rezultatów działalności Cuomo. Dotyczy to zarówno pierwszych miesięcy po wybuchu pandemii koronawirusa, jak i okresu przed tym kryzysem.

"W szczytowym momencie pandemii w Nowym Jorku, w maju 2020 roku, wyborcy aprobowali działalność Cuomo w stosunku 72 proc. do 24 proc. Przed pandemią wyrażało się to w proporcji 50 proc. za i 41 proc. przeciw. Obecnie nowojorczycy oceniają go w stosunku 56 proc. za i 41 proc. przeciw" - przypominają autorzy ankiety.

Na pytanie, czy Cuomo utracił zdolność bycia skutecznym liderem, 53 proc. ankietowanych odparło "nie", a 43 proc. "tak".

"Gubernator Andrew Cuomo znajduje się na grząskim politycznym gruncie (...) Nowojorczycy nie domagają się na tym etapie, by ustąpił, ale sygnalizują chęć pokazania mu drzwi wyjściowych po zakończeniu kadencji" - oceniła analityczka Uniwersytetu Quinnipiac Mary Snow.

Cuomo przed wybuchem skandalu wspominał o planach ubiegania się w przyszłym roku o czwartą kadencję.

O molestowanie seksualne oskarżyły w mediach Cuomo jego dwie byłe współpracowniczki. 25-letnia obecnie Charlotte Bennett zarzuciła mu, że pozwolił sobie na szereg niestosownych uwag i powiedziała, że odniosła wrażenie, iż gubernator "chce się z nią przespać". 36-letnia Lindsey Boylan utrzymuje m.in., że Cuomo bez zgody pocałował ją w usta. Wzywa inne kobiety, żeby zgłaszały ewentualne skargi.

Anna Ruch, która nie pracowała z Cuomo powiedziała, że gubernator ujął w dłonie jej twarz i pocałował ją w policzek bez pozwolenia. Żadna z tych kobiet nie wystąpiła dotąd na drogę sądową.

Gubernator przyznał, że zachował się w sposób niestosowny. Przeprosił kobiety, ale zaprzeczał jakoby kogokolwiek "dotykał w niewłaściwy sposób". Pod naciskiem krytyki zwrócił się o przeprowadzenie dochodzenia. Apelował do nowojorczyków, aby powstrzymali się z wyciąganiem wniosków do czasu zakończenie śledztwa.

Ośmiu na 10 wyborców twierdzi, że zarzuty o molestowanie seksualne wysunięte przez dwie byłe współpracowniczki są albo "bardzo poważne" (43 proc.), albo "raczej poważne" (36 procent). 10 proc. postrzega je jako "niepoważne", 5 proc. jako "zupełnie niepoważne", a 6 proc. nie ma zdania. Ankietę Quinnipiac przeprowadzono w dniach 2-3 marca.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski