USA: Spotkanie Biden-McCarthy w sprawie limitu zadłużenia bez rezultatu

Środowa rozmowa prezydenta Joe Bidena z republikańskim spikerem Izby Reprezentantów Kevinem McCarthym na temat podniesienia pułapu zadłużenia publicznego USA oraz wielkości wydatków rządowych zakończyły się bez rezultatu. Obie strony wyraziły jednak nadzieję na znalezienie wspólnej płaszczyzny porozumienia.

Według Białego Domu dialog był "szczery i bezpośredni".

Administracja demokratycznego prezydenta Bidena zaznaczyła, że prezydent jest chętny do dalszej debaty w "dobrej wierze". Nie zamierza jednak kwestionować konieczności podniesienia pułapu zadłużenia publicznego, który wynosi obecnie 31,4 bln dolarów.

Pułap ten jest corocznie podnoszony przez Kongres aby umożliwić dalsze funkcjonowanie władz federalnych i uniknąć tzw. shutdownu. Republikanie opowiadają się za ostrzejszą kontrolą wydatków i zmniejszeniem zadłużenia publicznego.

"Wspólnym obowiązkiem jest niedopuszczenie do bezprecedensowego i ekonomicznie katastrofalnego fiaska w wywiązaniu się z zobowiązań " - głosi komunikat Białego Domu.

Zwraca uwagę, że Konstytucja Stanów Zjednoczonych wyraźnie mówi o tym obowiązku. "Naród amerykański oczekuje, że Kongres spełni go w ten sam sposób, w jaki spełniali go wszyscy jego poprzednicy. To nie podlega negocjacjom ani uwarunkowaniom" - podkreśla administracja.

Jak dodaje, Biden jest też gotów na oddzielne rozmowy z przywódcami Kongresu na temat zmniejszenia deficytu budżetowego, kontroli wysokości długu publicznego i kontynuowania wzrostu gospodarki.

"Ta rozmowa powinna opierać się na przywództwie prezydenta w doprowadzeniu do rekordowej redukcji deficytu o 1,7 bln dolarów w ciągu pierwszych dwóch lat jego urzędowania" - zwraca uwagę demokratyczna administracja.

Zdaniem McCarthy'ego rozmowa z prezydentem była "bardzo dobra". Nazwał ją nawet lepszą niż się spodziewał. Trwała przez ponad godzinę i choć nie doszło do "żadnych porozumień" i "żadnych obietnic" zapowiedział - jak zauważyła CNN - kontynuowanie debaty.

W opinii spikera rynki finansowe powinny być podbudowane spotkaniem, ponieważ USA starają się uniknąć pierwszej w historii USA niezdolności do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań. Wyraził przekonanie, że należy znaleźć rozwiązanie służące dobru społeczeństwa amerykańskiego.

"Mamy różne perspektywy. Ale obaj zaprezentowaliśmy nasze wizje - gdzie chcielibyśmy dojść. I po przedstawieniu ich widzę, gdzie możemy znaleźć wspólną płaszczyznę" - stwierdził cytowany przez CNN Republikanin.

