USA: Stan Idaho może zezwolić na egzekucje przez rozstrzelanie

Legislatura amerykańskiego stanu Idaho przyjęła w poniedziałek większością głosów ustawę, zezwalającą na wykonywanie kary śmierci przez pluton egzekucyjny. Można ją będzie stosować, kiedy zabraknie substancji do śmiercionośnych zastrzyków.

Ustawę przyjęto większością głosów pozwalającą na przełamanie ewentualnego weta republikańskiego gubernatora stanu Brada Little. AP podała, że wyraził on poparcie dla kary śmierci, chociaż generalnie nie komentuje trafiających do niego aktów prawnych zanim ich nie podpisze lub nie zawetuje.

"W Idaho była opcja użycie plutonu egzekucyjnego, ale nigdy z niej nie skorzystano. Została usunięta z prawa stanowego w 2009 roku po tym, jak Sąd Najwyższy USA podtrzymał przepisy o stosowaniu powszechnej wówczas metody śmiercionośnego zastrzyku" - wyjaśnia AP.

Według Centrum Informacji o Karze Śmierci (DPIC) w Ameryce tylko Mississippi, Utah, Oklahoma i Karolina Południowa mają obecnie prawo zezwalające na rozstrzelanie w przypadku, gdy inne metody egzekucji są niedostępne

Cytowany przez AP republikański współwnioskodawca ustawy senator ze stanu Idaho Doug Ricks podkreślił, że szukanie substancji do śmiercionośnego zastrzyku może trwać "w nieskończoność". Egzekucje przez rozstrzelanie uznał za "humanitarne".

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski