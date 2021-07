USA: Statek VSS Unity z Richardem Bransonem na pokładzie dotarł do granicy kosmosu

Należący do koncernu Virgin Galactic statek VSS Unity z miliarderem Richardem Bransonem na pokładzie dotarł w niedzielę do granicy między atmosferą ziemską i kosmosem w ramach pierwszego pełnego lotu załogowego tej maszyny.

Samolot kosmiczny o napędzie rakietowym wystartował rano z powietrza po wyniesieniu go na wysokość 13 km przez specjalny statek złożony z dwóch połączonych samolotów. Stamtąd VSS Unity odbył lot na granicę atmosfery ziemskiej ok. 88 km nad Ziemią. Przekroczył w ten sposób granicę kosmosu uznawaną przez siły powietrzne USA, wyznaczoną na poziomie 50 mil, czyli ok. 80 km.

Pochodzący z Wielkiej Brytanii miliarder wraz z pięcioma innymi członkami załogi spędzi w stanie nieważkości kilka minut, po czym statek zacznie schodzić do lądowania.

Jest to pierwszy lot maszyny z pełną załogą. Wcześniej statek odbył trzy udane loty testowe.