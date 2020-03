USA: Statua Wolności, Pomnik Waszyngtona i Alcatraz zamknięte

Statua Wolności w Nowym Jorku, symbol USA, została w poniedziałek zamknięta dla zwiedzających z powodu pandemii koronawirusa. Nieczynne są również Pomnik Waszyngtona w stolicy kraju oraz wyspa Alcatraz ze słynnym nieczynnym więzieniem w Zatoce San Francisco.

O zamknięciu tych popularnych wśród turystów miejsc poinformowała w poniedziałek amerykańska Służba Parków Narodowych.

"Zdrowie i bezpieczeństwo pracujących i wchodzących do Statui Wolności i na Ellis Island jest naszym priorytetem numer jeden" - przekazano w oświadczeniu. Nie podano daty ponownego otwarcia atrakcji.

Statuę Wolności, symbol Nowego Jorku i Stanów Zjednoczonych, odwiedza co roku ok. 3,5 mln osób. Górujący nad stolicą USA Pomnik Waszyngtona przyciągnął w ubiegłym roku ok. 800 tys. zwiedzających.