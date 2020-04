USA: Stonesi wydali nowy utwór w czasach Covid-19

Zespół The Rolling Stones zaprezentował nową piosenkę, którą uważa za "oddającą ducha czasów" koronawirusa. Legendarni rockmeni wydali w czwartek czterominutowy powolny bluesowy singiel "Living in a Ghost Town".

"Jestem duchem/ Mieszkam w mieście duchów/ Możesz mnie szukać/ Ale nie można mnie znaleźć" - śpiewa Mick Jagger. Piosenkę w stylistyce bluesowej z harmonijką w tle napisał z gitarzystą Keithem Richardsem.

Frontman Stonesów wyjaśnił, że nad utworem pracował na długo przed globalną blokadą spowodowaną pandemią Covid-19 i zespół postanowił do niego powrócić, uważając, że "oddaje ducha czasów, w których teraz żyjemy". Piosenka powstała przed ponad rokiem.

Richards dodał: "Mick i ja zdecydowaliśmy, że ten kawałek naprawdę musi teraz wyjść". I słowa rzeczywiście brzmią aktulnie: "Nigdzie nie jadę/ Zamknięty całkiem sam/ Tyle czasu do stracenia/ Gapię się tylko w swój telefon".

Przed wypuszczeniem nowego singla Jagger nieco zmodyfikował tekst piosenki, aby lepiej oddawała ducha czasów. Nowe słowa traktują o chaosie, zniszczeniu i samotności w izolacji. W teledysku okiem obiektywu oglądamy świat w dobie koronawirusa: puste ulice, puste place, puste miasta.

Stonesi niedawno połączyli siły, by wykonać swoje "You Can't Always Get What You Want" podczas koncertu w sieci pt. "One World: Together At Home", zrealizowanego z inicjatywy Lady Gagi i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Występ, w którym wzięli udział jeszcze tacy wykonawcy, jak Elton John czy Stevie Wonder, był wyrazem wdzięczności dla pracowników służb medycznych walczących z pandemią Covid-19.

Inni muzycy, którzy nagrali piosenkę związaną z koronawirusem, to Twenty One Pilots; wydali oni nowy singiel "Level of Concern".