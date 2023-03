USA: Strącony przez Rosjan dron MQ-9 Reaper to maszyna rozpoznawcza, wykorzystywana również do misji bojowych

Rosyjski myśliwiec uderzył we wtorek w amerykański samolot bezzałogowy MQ-9 Reaper lecący nad Morzem Czarnym, powodując jego runięcie i zniszczenie. MQ-9 Reaper to maszyny rozpoznawcze, ale mogą też przenosić uzbrojenie i wykonywać misje bojowe. Dron waży 2,2 tony, ma zasięg do 2,5 tys. km, może latać przez ponad dobę. Posiadają je stacjonujące w Polsce wojska amerykańskie. Reapery są również używane przez Siły Zbrojne RP.

Drony MQ-9 Reaper wprowadzono do służby w 2007 r. Rozpiętość ich skrzydeł wynosi 20 m, długość - 11 m, wysokość - 3,8 m - informują na swojej stronie siły powietrzne USA. Maszyna waży 2,2 tony i może zabrać 1,7 tony uzbrojenia. Zasięg Reaperów to w zależności od wersji od 1850 do 2500 km. Ich maksymalna prędkość to ponad 440 km na godzinę, a pułap - 15 km. Drony tego typu mogą unosić się w powietrzu przez ponad 24 godziny.

Pierwszym zadaniem maszyn tego typu są misje rozpoznawcze i zwiadowcze, ale Reapery mogą być też wykorzystywane do precyzyjnych zadań bojowych, również ataków na ruchome cele - zaznacza amerykańskie lotnictwo. Sterowane z ziemi przez dwóch pilotów drony mogą być uzbrojone m.in. w kierowane pociski powietrze-ziemia AGM-114 Hellfire czy bomby lotnicze GBU. Maszynę napędza silnik turbośmigłowy o mocy 900 koni mechanicznych.

Dowództwo operacji specjalnych amerykańskich sił powietrznych dysponuje 50 takimi maszynami. Część z nich, z 2. Oddziału Wydzielonego 52. Ekspedycyjnej Grupy Operacyjnej amerykańskiego lotnictwa operuje z 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych Sił Powietrznych RP w Mirosławcu w północno-zachodniej Polsce. Jednostka osiągnęła zdolność operacyjną w marcu 2019 r.

Również polskie lotnictwo używa Reaperów. Jak informował 12 lutego br. wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, do Polski trafiły już bezzałogowce tego typu wyleasingowane od USA w ramach pilnej potrzeby operacyjnej. Dodał, że zadaniem maszyn jest m.in. prowadzenie misji rozpoznawczych na wschodniej granicy Polski.

Drony MQ-9 były używane przez USA m.in. podczas misji w Iraku i Afganistanie. W atakach przeprowadzonych tymi maszynami zginęli m.in. zabity na lotnisku w Bagdadzie gen. Kasem Sulejmani kierujący jednostkami Al Kuds irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji czy jeden z liderów Al-Kaidy Abdul Hamid al-Matar.

We wtorek wykonujący misję rozpoznawczą i lecący w międzynarodowej przestrzeni powietrznej MQ-9 Reaper został przechwycony przez dwa rosyjskie myśliwce Su-27. Rosyjskie samoloty spuszczały paliwo lotnicze na amerykańską maszynę, następnie jeden z myśliwców uderzył w silnik Reapera. Amerykańscy operatorzy byli zmuszeni skierować drona do morza, maszyna została bezpowrotnie stracona - przekazano w komunikacie dowództwa europejskiego Sił Zbrojnych USA (EUCOM).

Dwusilnikowy myśliwiec Su-27 został opracowany w latach 70. w ZSRR. Maszyna może być wyposażona w rakiety powietrze-powietrze i powietrze-ziemia, bomby lotnicze oraz działko pokładowe. Przed inwazją Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 r. maszyny tego typu były wykorzystywane przez lotnictwo obu tych państw.