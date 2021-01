USA: Straż przybrzeżna zawiesiła poszukiwania statku z 20 osobami

Niewielki statek pasażerski z 20 osobami na pokładzie zaginął między Bahamami a Florydą - ogłosiła w sobotę straż przybrzeżna Stanów Zjednoczonych. Poszukiwania zostały przerwane po trzech dniach niepowodzenia.

9-metrowy statek Mako Cuddy Cabin opuścił w poniedziałek wyspy Bimini i następnego dnia miał dotrzeć do oddalonego o około 130 kilometrów miasta Lake Worth na Florydzie. We wtorek straż przybrzeżna USA została poinformowana, że jednostka nie dotarła do celu i nie wiadomo, co się z nią dzieje.

Akcja poszukiwawcza była prowadzona przez trzy dni na morzu i z powietrza z udziałem służb ratowniczych z obu krajów. Przeszukano obszar o powierzchni 44 000 km2. W piątek poszukiwania zostały zawieszone.