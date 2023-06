USA: Straż Wybrzeża: słyszeliśmy kilka razy odgłosy na obszarze poszukiwań łodzi podwodnej Titan

Odgłosy wydobywające się z morskich głębin na obszarze poszukiwań łodzi podwodnej Titan były słyszane podczas kilku lotów samolotów P3, zarówno we wtorek jak i w środę rano - poinformował kapitan Jamie Frederick z amerykańskiej Straży Wybrzeża (USGC). Przyznał jednocześnie, że nie wiadomo, co było ich źródłem, ale na miejsce ściągane są dodatkowe zdalnie sterowane pojazdy podwodne (ROV).

Na pokładzie zaginionej łodzi jest pięć osób.

Jak powiedział podczas środowej konferencji prasowej Frederick, poszukiwania na obszarze, z którego dobiegały odgłosy nie przyniosły dotąd rezultatów, ale wciąż trwają. Oceanograf Carl Hartsfield opisał odgłosy jako "walenie", jednak analiza dźwięków nie przyniosła definitywnych rezultatów, by określić ich źródło.

Fredericks przekazał, że w poszukiwania zaangażowane jest pięć obiektów, w tym kanadyjskie samoloty P-8 i P-3, kanadyjskie statki i zdalnie sterowane pojazdy podwodne. Jeszcze w środę na miejsce ma trafić dodatkowych pięć ROV, w tym francuski Victor 6000. Obszar poszukiwań obejmuje 26 tys. km kwadratowych na powierzchni i głębokość 4 km pod powierzchnią oceanu.

Mimo że według szacunków załodze pozostały zapasu tlenu na mniej niż 24 godziny, to przedstawiciel USGC zaznaczył, że jest to tylko jedna z danych, które są brane pod uwagę w akcji. Dodał, że wciąż jest nadzieja na uratowanie załogi Titana i choć być może przyjdzie czas na "podjęcie trudnych decyzji", to jeszcze on nie nadszedł.

Titan, mała komercyjna łódź podwodna firmy OceanGate, poszukiwana jest od niedzieli, kiedy straciła łączność 105 minut po rozpoczęciu 4-kilometrowej podróży na dno Atlantyku by zwiedzić wrak Titanica. Na jej pokładzie znajdują się brytyjski miliarder i podróżnik Hamish Harding, pochodzący z jednej z najbogatszych pakistańskich rodzin Shahzada Dawood i jego syn Suleman, współzałożyciel OceanGate Stockton Rush oraz francuski nurek Paul-Henry Nargeolet.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński