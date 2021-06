USA: Strzelanina w Austin, 13 osób rannych, w tym - dwie ciężko

W strzelaninie, do jakiej doszło wcześnie rano w śródmieściu Austin w stanie Teksas rannych zostało 13 osób - poinformował p.o. komendanta oddziału policji w Austin, Joseph Chacon. Stan dwóch postrzelonych osób jest oceniany przez lekarzy jako "krytyczny".

Do strzelaniny doszło po godz. 1:30 nad ranem (godz. 8:30 w Polsce) w śródmieściu Austin, gdzie kwitnie nocne życie.

Policja zabarykadowała z obu stron 6th Street, gdzie doszło do incydentu. "Nasi funkcjonariusze zareagowali bardzo szybko, dzięki czemu mogli podjąć w porę działania ze sfery pierwszej pomocy, ratując ludziom życie. Dotyczy to zastosowania opasek uciskowych i założenia uszczelnień klatki piersiowej" - zaznaczył Chacon.

Jedenaście osób zostało przewiezionych do pobliskiego szpitala, dwie poważniej ranne osoby trafiły do klinik specjalistycznych. Jeden z pacjentów znajduje się obecnie na reanimacji - dodał. Jak podkreślił, ranni byli przewożeni do szpitala również radiowozami, ponieważ ruch w śródmieściu Austin jest zazwyczaj bardzo utrudniony.

Sprawca strzelaniny nie został jeszcze schwytany - pisze Associated Press, dodając, że według poszlak chodzi o mężczyznę. Policja bada obecnie materiały z telewizji przemysłowej, aby ustalić wizerunek sprawcy.