USA: Strzelanina w centrum handlowym

W rezultacie strzelaniny, do której doszło w sobotę w centrum handlowym w miejscowości Mishawaka, w stanie Indiana, co najmniej 1 osoba po niosła śmierć - poinformowała policja. Wśród kupujących wybuchła panika, ludzie rzucili się do wyjść, albo szukali kryjówek.

Jak powiedzał koroner hrabstwa St.Joseph, Miachael McGann, do strzelaniny doszło ok. godz. 15 czasu lokalnego w University Park Mall w Mishawaka, niewielkiej miejscowości położonej w pobliżu miasta South Bend.

Bliższe szczegóły zajścia nie są znane. Nie wiadomo czy sprawca był jeden, czy było ich kilku oraz czy zostali zatrzymani. Nie są znane również ich motywy, ani dane ofiary.

Policja zarządziła ewakuację wszystkich osób, które przebywały w centrum.