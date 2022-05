USA: Sullivan: Korea Płn. może przeprowadzić próbę pocisku rakietowego w czasie wizyty prezydenta Bidena w Seulu

Doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan powiedział w środę, że według amerykańskiego wywiadu Korea Płn. może przeprowadzić próbę pocisku balistycznego (ICBM) lub broni nuklearnej podczas wizyty prezydenta Joe Bidena w Korei Płd. i Japonii.

Sullivan, który uznał groźbę testu północnokoreańskiej broni za "realną", dodał, że może ona zostać przeprowadzona również tuż przed podróżą Bidena lub po niej. Prezydent USA uda się do Azji w piątek.

Stany Zjednoczone są przygotowane na to, by zmodyfikować swą doktrynę militarną w odpowiedzi na jakiekolwiek prowokacje Korei Płn. - oświadczył Sullivan. Poinformował, że prezydent podczas pobytu w Korei Płd. nie uda się do strefy zdemilitaryzowanej.

Sullivan omawiał wcześniej w środę doniesienia amerykańskiego wywiadu dotyczące planów Pjongjangu z głównym dyplomatą Komunistycznej Partii Chin Yangiem Jiechi.

Amerykańskie media już wcześniej podały, cytując anonimowe źródła rządowe, że Korea Płn. przygotowuje próbę ICBM i może wystrzelić go w czasie wizyty prezydenta Bidena w Seulu i Tokio. Według CNN amerykański wywiad ocenił, że próba rakietowa mogłaby się odbyć w ciągu najbliższych 48 lub 96 godzin.

Wizyta prezydenta USA w Korei Płd. i Japonii potrwa pięć dni. Kwestia Korei Płn. będzie prawdopodobnie jednym z głównych tematów jego rozmów z nowym prezydentem Korei Płd. Jun Suk Jeolem oraz szefem japońskiego rządu Fumio Kishidą - podała japońska telewizja NHK.