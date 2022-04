USA: Sullivan: nowy dowódca wojsk rosyjskich będzie organizował kolejne zbrodnie na Ukrainie (aktualizacja)

Doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan powiedział w niedzielę, że spodziewa się, iż nowy dowódca wojsk rosyjskich na Ukrainie, generał Aleksandr Dwornikow, będzie organizował kolejne zbrodnie na ukraińskiej ludności cywilnej.

"Ten generał będzie po prostu kolejnym autorem zbrodni i okrucieństw wobec cywilów ukraińskich. Stany Zjednoczone zamierzają zrobić wszystko, co możliwe, by wesprzeć Ukraińców, którzy stawiają opór jemu i wojskom, którymi on dowodzi" - powiedział Sullivan.

Doradca prezydenta Joe Bidena obarczył Dwornikowa winą za okrucieństwa wobec cywilów w Syrii i dodał, że USA spodziewają się teraz podobnego rodzaju działań na Ukrainie.

Według BBC generał Dwornikow przejął od niedawna dowództwo wojsk rosyjskich prowadzących inwazję na Ukrainę. Wcześniej był jednym z dowódców rosyjskiej operacji militarnej w Syrii - pełnił tę funkcję na początku interwencji. Po odejściu z tego stanowiska w 2016 roku został dowódcą rosyjskiego Południowego Okręgu Wojskowego.

Opisywana przez media zachodnie decyzja o zmianie dowódcy zapadła w czasie, gdy - według ocen ukraińskich - Rosja przygotowuje się do większej ofensywy we wschodniej Ukrainie.

Sullivan powiedział także, że odpowiedzialność za ataki na cywilów na Ukrainie spada na Kreml i ocenił, że systematyczne ataki rosyjskie na cywilów są zbrodniami wojennymi. Zapewnił, że Stany Zjednoczone nadal będą wywierać presję na gospodarkę rosyjską. Prezydent Biden rozmawia z partnerami europejskimi o zmniejszeniu zależności od ropy z Rosji - poinformował Sullivan.