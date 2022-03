USA: Sullivan: podejmiemy kroki by przygotować długoterminowy plan dla wschodniej flanki NATO

Na czwartkowym szczycie NATO wyznaczymy zadanie instytucjom Sojuszu, by przygotować długoterminowy plan rozmieszczenia sił na wschodniej flance - powiedział w środę doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan. Jak dodał, struktura sił musi odpowiedzieć na nową rzeczywistość w regionie.

Podczas briefingu na pokładzie Air Force One w drodze do Brukseli Sullivan zapowiedział, że owocem szczytu będzie wyznaczenie zadania "militarnym i politycznym instrumentom NATO opracowania długoterminowego planu" rozmieszczenia sił potrzebnych do obrony wschodniej flanki.

Według CNN, prezydent Joe Biden otrzymał od Pentagonu listę opcji wzmocnienia obecności USA na wschodniej flance NATO, którą może ogłosić podczas podróży do Europy.

Sullivan poinformował, że w czwartek po spotkaniu przywódców G7 władze USA rozszerzą listę Rosjan i instytucji objętych sankcjami.