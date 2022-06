USA: Sullivan: w następnym pakiecie broni dla Ukrainy znajdą się kolejne zestawy HIMARS

Spodziewamy się, że w następnym pakiecie pomocy dla Ukrainy znajdą się kolejne systemy artylerii rakietowej HIMARS - powiedział w czwartek doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan. Jak dodał, wyrzutnie przekazywane są partiami ze względu na ograniczone możliwości "absorbcji" nowej broni przez stronę ukraińską.

"Do Ukraińców należy prosić o tak wiele (zestawów HIMARS - PAP), jak tylko mogą dostać, a do nas, by dostarczyć je do tego stopnia, w którym będziemy mieli poczucie, że (...) będą zdolni do uczynienia z nich efektywnego użytku" - powiedział Sullivan podczas konferencji zorganizowanej przez think tank Center for the New American Security (CNAS). Odpowiedział w ten sposób na pytanie o rozdźwięk między liczbą wyrzutni artylerii rakietowej, o które publicznie prosi Ukraina - 60-100 - a liczbą wyrzutni, którą dotychczas zadeklarowały USA, Wielka Brytania i Niemcy - 10.

Doradca prezydenta USA wyraził przekonanie, że kolejne zestawy zostaną wysłane w ramach następnego pakietu pomocy wojskowej dla Ukrainy, a głównym powodem, dla którego broń ta wysyłana jest rzutami, są wymogi odpowiedniego przeszkolenia żołnierzy z obsługi tych systemów. Jak dodał, pierwsza grupa ukraińskich żołnierzy już ukończyła kurs, a szkolenia odbywają się w bardzo szybkim tempie. Jak dotąd USA zobowiązały się do przekazania czterech wyrzutni HIMARS, zaś Wielka Brytania i Niemcy - do dostarczenia łącznie sześciu sztuk gąsienicowej wersji tego systemu, M270 MLRS.

"Musimy do tego podchodzić krok po kroku i jednym z głównych czynników branych pod uwagę jest to, jak wiele (sprzętu) może zostać efektywnie zaabsorbowane przez Ukraińców" - powiedział Sullivan. Dodał też, że podczas środowej rozmowy prezydenci USA i Ukrainy, Joe Biden i Wołodymyr Zełenski, szczegółowo omówili listę uzbrojenia, o które ubiega się Kijów, i to, co dotychczas otrzymał.

Pytany o postawę Chin wobec wojny na Ukrainie, Sullivan powiedział, że w najważniejszych kwestiach - materialnego wsparcia dla Rosji i omijania sankcji - USA nie zaobserwowały, by Pekin zdecydował się na pomoc Moskwie.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński