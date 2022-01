USA: Świąteczne i noworoczne iluminacje w Nowym Jorku

Tysiące nowojorskich obiektów i prywatnych domów lśni świątecznymi i noworocznymi iluminacjami. Najbardziej znana jest z tego choinka przyciągająca tłumy z całego świata w kompleksie Rockefeller Center. W świetlistej feerii tonie także wiele ulic, placów i alei.

Do 16 stycznia będzie płonąć w Rockefeller Center ponad 50 tys. różnokolorowych lampek LED na bożonarodzeniowym drzewku i wieńczącej go gwieździe Swarovskiego, pokrytej trzema milionami kryształów. Iluminacją można się rozkoszować codziennie od godziny 18 do północy.

W Bryant Park nowojorczycy podziwiają świąteczne światła, ślizgając się na tafli lodowiska w rytm bożonarodzeniowych przebojów. Przychodzą tam całymi rodzinami.

Na przestrzeni 40 przecznic jarzą się świątecznie drzewa na eleganckiej Park Avenue, tworząc po zmroku urzekającą promenadę. Towarzyszą temu specjalne pokazy świateł, przyciągające też dźwiękami kolęd. Okolicznościowe przyjęcia organizuje bajecznie udekorowany kościół Brick.

W sezonie świątecznym i noworocznym oblicze zmienia szczególnie nocą także wiele innych ulic. Błyszczące drzewa i gwiazdy, stylizowane płatki śniegu czy girlandy na latarniach i przewodach, nadają otoczeniu specyficznego uroku. Rozświetlone witryny największych magazynów wykorzystują wymyślnie zaprojektowane świąteczne motywy, aby zachęcać do zakupów. Prześcigają się w oryginalnych projektach m. in. tak renomowane sklepy jak Macy's czy Sax Fifth Avenue, który ogromną dekoracją przyozdobił niemal całą fasadę.

Spektakularnymi światłami oszałamia ekskluzywne centrum handlowe przy Columbus Circle z ogromnymi gwiazdami i widokiem na Central Park. Luksusowe marki oferują przy okazji całą gamę świątecznych prezentów.

Pomysłowość w kreowaniu świątecznych ornamentów cechuje także właścicieli mnóstwa prywatnych budynków, zwłaszcza w rezydencjalnych dzielnicach. Niektórzy ograniczają się do usytuowania lśniących barwami bożonarodzeniowych scen przed domami. Inni bogato zdobią ze wszystkich stron mieniące się blaskiem od wieczora do rana całe domy.

Chociaż starannie i nieraz dużym kosztem kreowane świetliste dekoracje widać niemal na każdym kroku, nadzwyczaj fascynujący festiwal świateł w Nowym Jorku oferuje brooklyński kwartał Dyker Heights. Przyciąga całe pielgrzymki paletą barw, podświetlonymi ornamentami ze Świętą Rodziną, Mikołajami, bałwanami, osiołkami tworząc wokół malowniczą łunę. Przygotowywana miesiącami iluminacja wywołuje niesamowity efekt.

Światowy rekord Guinnessa pobiła powtórnie rodzina Tima i Grace Gay'ów z Lagrangeville w Nowym Jorku w kategorii największego rezydencjalnego pokazu. Zachwyca on aranżacją 600 tys. światełek skomponowanych w choreograficzny układ do 250 do kolęd i świątecznych piosenek. Przy pomocy instytucji charytatywnych małżeństwo gromadzi fundusze dla lokalnych strażaków. W 2021 roku zebrali ponad 80 tys. dolarów.

Nowy Jork w sezonie świątecznym oferuje też okolicznościowe wycieczki do udekorowanych miejsc i obiektów. Obejmują m.in. katedrę św. Patryka oraz atrakcyjne wystawy sklepowe. W ciągu 3-4 godzin ich uczestnicy dowiadują się o świątecznych tradycjach miasta, a także w ciągu 45-minut mogą zrobić zakupy. Bilet kosztuje 50 dolarów.

Chociaż sezon na świąteczne iluminację w mieście jeszcze nie zakończył się, jego kulminacją była sylwestrowa impreza na Times Square, rozżarzonym światłami reklam, w tym z elementami bożonarodzeniowymi i noworocznymi. Zwieńczył ją pokaz fajerwerków.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski