USA: Święto Dziękczynienia - święto wdzięczności Amerykanów za spotykane ich w życiu dobro

W czwarty czwartek listopada Amerykanie czczą Thanksgiving - Święto Dziękczynienia. Zgodnie z tradycyjnym przesłaniem stanowi to wyraz pamięci o dożynkach w kolonii Plymouth w roku 1621 i w ogóle wyraz wdzięczności za dobro jakiego naród doznaje w życiu.

Pielgrzymi z Anglii, którzy dotarli do wybrzeża Ameryki Północnej statkiem "Mayflower" fetowali obfite żniwa z Indianami z plemienia Wampanoagów, którzy wcześniej pomogli im przetrwać pierwszy rok na nowej ziemi.

George Washington, przywódca sił rewolucyjnych, ogłosił Święto Dziękczynienia w grudniu 1777 roku jako święto zwycięstwa, honorujące pokonanie Brytyjczyków pod Saratogą. Od czasów prezydenta Abrahama Lincolna obchodzone jest w czwarty czwartek listopada.

W odróżnieniu od świąt religijnych Thanksgiving celebrują wszyscy. Było obchodzone nawet w ponurych czasach wojny secesyjnej. Gromadzi rodziny, przyjaciół wokół świątecznego stołu. Nie ma zwyczaju obdarowywania się prezentami. Thanksgiving jest okazją do wyrażenia wdzięczności za wszelkie dobro spotykające ludzi.

Święto wiąże się też z pasją milionów ludzi do amerykańskiego futbolu. Zeszłoroczny mecz pomiędzy Dallas Cowboys i Las Vegas Raiders zgromadził 38,5 miliona widzów. Dla porównania, zauważyła CNN, inaugurację prezydenta Joe Bidena zobaczyło 33,8 mln widzów.

"To oczywiste, że Święto Dziękczynienia będzie w tym roku nieco inne. Amerykanie będą mniej podróżować i spędzać mniej czasu z rodziną, przez co ważniejsze niż kiedykolwiek będzie znalezienie nowych, kreatywnych sposobów na wyrażenie tego, za co są wdzięczni" - przewidywał magazyn National Today w nawiązaniu do koronawirusa, a także sytuacji gospodarczej w tym inflacji.

W bardziej optymistycznym świetle przedstawił tegoroczne święto w okolicznościowej proklamacji prezydent Joe Biden.

"W Święto Dziękczynienia, kiedy domy w całej Ameryce wypełnia śmiech, ulubione potrawy rodzinne i radość z ponownego spotkania przyjaciół i krewnych, dziękujemy za wszystko, co dobre w naszym życiu i zastanawiamy się nad wieloma błogosławieństwami naszego narodu" - twierdził prezydent.

Odwoływał się m.in. do Pisma Świętego z apelem, aby się cieszyć i dziękować za wszystko.

"Jest to szczególny czas w najwspanialszym kraju na Ziemi, więc bądźmy wdzięczni. Ameryka jest wielkim narodem, ponieważ jesteśmy dobrymi ludźmi" - przekonywał Biden.

W Święto Dziękczynienia zamknięte są urzędy państwowe, poczta, banki, a także ogromna większość sklepów. W tym roku niektóre z handlowych instytucji dla wzbogacenia kasy postanowiły jednak otworzyć podwoje. Są wśród nich takie giganty jak Giant, Ralphs, ShopRite, Whole Foods. Dyżurują apteki, w tym sieci CVS, Walgreens i Rite Aid.

"Forbes nie przeoczył, że z powodu inflacji wzrosły wydatki na żywność. Według American Farm Bureau, cena obiadu z okazji Święta Dziękczynienia wzrosła o ponad 20 proc. w porównaniu z rokiem 2021.

Jak informuje Amerykańskie Stowarzyszenie Motoryzacyjne w weekend Święta Dziękczynienia, zdefiniowany jako pięciodniowy okres od 23 listopada do 27 listopada, ponad 54 mln Amerykanów będzie podróżować na odległość około 80 km lub więcej od domu. Zgodnie z szacunkami liczba podróżnych w 2022 r. jest o 1,5 proc. wyższa niż w objętym mocniej pandemią 2021 roku.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski