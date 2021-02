USA: Szczepionka firmy Johnson&Johnson zatwierdzona do użycia

Stany Zjednoczone zatwierdziły w sobotę do stosowania szczepionkę przeciwko Covid-19 firmy Johnson&Johnson, jako trzecią z kolei - poinformowała federalna Agencja ds. Żywności i Leków (FDA).

Szczepionka J&J zatwierdzona została do stosowania w walce z koronawirusem jako trzecia, po szczepionkach Pfizera/BioNTech i Moderny. Podawana jest tylko w jednej dawce, zamiast w dwóch i może być przechowywana w zwykłej lodówce.

Według FDA jedna dawka szczepionki J&J zapewnia ochronę na poziomie ok. 85 proc. przeciwko najbardziej poważnym następstwom zakażenia koronawirusem. Wynik taki otrzymano po masowych badaniach przeprowadzonych na trzech kontynentach.

Szczepionka okazała się skuteczna również w takich krajach jak RPA, gdzie pojawił się najgroźniejszy wariant wirusa.

Pierwsze dostawy szczepionki w USA mają rozpocząć się w poniedziałek. Do końca marca J&J zamierza dostarczyć 20 mln dawek a do lata 100 mln. J&J stara się również o autoryzację swojej szczepionki przez WHO, m. in. do stosowania w Europie.