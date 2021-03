USA: Szczepionki na Covid-19 dostępne dla nowojorczyków w wieku 50+

Wszyscy nowojorczycy, którzy ukończyli 50 lat mogą otrzymać szczepionki na Covid-19 - zapowiedział we wtorek gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo, inicjując akcję „Zakasać rękawy”, do której dołączyli duchowni różnych wyznań. Ich zadaniem będzie m.in. zachęcanie do szczepień.

"Ponieważ szczepimy więcej ludzi, obniżamy limit wieku i preparat będzie dostępny dla osób w wieku 50 lat i starszych" - wyjaśnił Cuomo, cytowany przez stację ABC.

Ogłosił, że kampania "Zakasać rękawy" ma rozwiać wahania niektórych ludzi, a także umożliwić podawanie dawek w miejscach kultu. Zdaniem gubernatora promowanie szczepionki przez duchownych pomogłoby w sprawiedliwej dystrybucji szczepionek i dotarciu do mniejszości etnicznych.

"O to właśnie chodzi w (kampanii) +Zakasać rękawy+. Zwróć się do społeczności wyznaniowej, współpracuj z przedstawicielem opieki zdrowotnej, dokonuj szczepień w swoim ośrodku, a my dostarczymy szczepionki każdej placówce, która w tym uczestniczy" - powiedział Cuomo, który w minionym tygodniu otrzymał jednorazową dawkę preparatu firmy Johnson & Johnson.

Na temat szczepionki wypowiadali się też duchowni. Zabrał głos m.in. znany afroamerykański aktywista społeczny pastor Al Sharpton.

"Ludzie wciąż są narażeni (na pandemię), nie możemy sobie pozwolić na luksus czekania. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby ratować naszych ludzi" - oznajmił Sharpton, który uważa, że duchowni mogą odgrywać ważną rolę w propagowaniu szczepień.

"Domy modlitwy są również miejscami schronienia i zaufania, a nie ma lepszego miejsca, aby ludzie z ufnością zakasywali rękawy. (…) Potrzebni nam są przywódcy duchowi zdolni sprostać wyzwaniom i pomóc w ratowaniu życia ludzi, którym jesteśmy zobowiązani służyć" - podkreślił Sharpton.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski