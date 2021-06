USA: Szef Agencji Obrony Rakietowej: Covid-19 i automatyzacja opóźniły budowę bazy w Redzikowie

Restrykcje związane z pandemią Covid-19 oraz problemy wynikające z automatyzacji opóźniły budowę bazy obrony przeciwrakietowej w Polsce - powiedział we wtorek wiceadmirał Jon Hill, dyrektor Agencji Obrony Rakietowej.

Hill odniósł się do opóźnień w budowie bazy podczas spotkania w think tanku Center for Strategic International Studies (CSIS) w Waszyngtonie. Ukończenie bazy mającej być elementem amerykańskiego systemu obrony rakietowej Aegis Ashore - pierwotnie planowane na 2018 r. - było już kilkakrotnie przekładane.

"Wprowadziliśmy dużo elementów automatyzacji budowy po stronie konstrukcji militarnej i było to trudne. To było tym, co naprawdę nas spowolniło" - powiedział Hill. Jak dodał, prace trwają, jednak dodatkowym czynnikiem spowalniającym je była pandemia.

"Restrykcje w Europie są naprawdę, naprawdę ciężkie. Ale świetną rzeczą, którą zrobiliśmy w ciągu ostatniego miesiąca, jest to, że postawiliśmy cztery anteny radarowe (...) i wstawiliśmy system kontroli ognia, więc wygląda to jakby już było ukończone kilka lat temu" - powiedział wojskowy, dodając że sytuacja na miejscu jest dobra.

Hill nie uściślił, kiedy przewiduje oddanie bazy do użytku, jednak ostatnie plany Pentagonu mówiły o terminie nie wcześniejszym niż 2022 r.

Baza w Redzikowie jest ostatnim z elementów amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej, przeznaczonego głównie do przechwytywania pocisków balistycznych pośredniego zasięgu z Iranu. Składa się on z radaru umieszczonego w Turcji, bazy dowodzenia w Niemczech, stacjonujących w Europie niszczycieli z rakietami przechwytującymi, a także naziemnej wyrzutni pocisków w Deveselu w Rumunii.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński