USA: Szef Amazona przeznaczył 10 mld dolarów na walkę ze zmianami klimatu

Szef Amazona Jeff Bezos oznajmił w poniedziałek, że postanowił przeznaczyć 10 mld dolarów, czyli ok. 8 proc. jego aktywów na walkę ze zmianami klimatu. Pieniądze, za pośrednictwem specjalnego funduszu, mają być przeznaczone m. in. na badania naukowe i działalność aktywistów.

"Chcę współpracować z innymi zarówno w intensyfikowaniu znanych już jak i w poszukiwaniu nowych sposobów walki z dewastującym wpływem zmian klimatycznych na tej planecie, którą wszyscy zamieszkujemy" - napisał Bezos na Instagramie.

Dodał, że dystrybucja pieniędzy, za pośrednictwem funduszu Bezos Earth Fund, rozpocznie się latem br.

Bezos podkreślił, ze walka ze zmianami klimatu będzie wymagać współdziałania wielkich koncernów, małych firm, państw narodowych, organizacji międzynarodowych a także pojedynczych ludzi.

Majątek Bezosa, uważanego za najbogatszego człowieka na świecie, oceniany jest na ponad 130 mld dolarów, tak więc zadeklarowana suma stanowi prawie 8 proc. jego fortuny.

Walka ze zmianami klimatu na świecie stała się w ostatnich latach popularna wśród amerykańskich miliarderów. Wcześniej przeznaczenie poważnych sum na ten cel zdeklarowali m. in. szef Microsoftu Bill Gates, nowojorski miliarder, biznesmen i polityk Michael Bloomberg oraz magnat giełdowy Tom Steyer.

W ub. roku Bezos zapowiedział, że Amazon, gigant detalicznej sprzedaży internetowej, stanie się neutralny pod względem emisji związków węgla do atmosfery do roku 2040. Firma ma m. in. zakupić 100 tys. elektrycznych pojazdów dostawczych.