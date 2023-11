USA: Szef CIA Burns w Izraelu, Katarze i innych krajach regionu

Dyrektor CIA, William Burns przyjechał do Izraela, by rozmawiać o wojnie z palestyńskim Hamasem i staraniach o uwolnienie zakładników, uprowadzonych przez terrorystów do Strefy Gazy - powiadomił w poniedziałek amerykański portal Axios.

Burns - twierdzi portal, powołując się na kontakty we władzach Izraela - miał spotkać się m.in. z ministrem obrony Yoavem Galantem i szefem Mossadu Dawidem Barneą.

Oczekuje się, że Burns odwiedzi także Katar, pośredniczący w rozmowach, mających na celu uwolnienie izraelskich zakładników przetrzymywanych przez Hamas, oraz Egipt, który odgrywa kluczową rolę w wysiłkach na rzecz dostarczenia pomocy humanitarnej do Strefy Gazy. Ma też odwiedzić Jordanię i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Źródła w amerykańskich służbach przekazały, że celem spotkań szefa CIA z jego odpowiednikami na Bliskim Wschodzie będzie również kwestia "zniechęcania państw i niepaństwowych organizacji" do rozszerzania trwającego konfliktu na cały region.

Wizyta Burnsa "wzmocni amerykańskie zaangażowanie we współpracę wywiadowczą, szczególnie w takich obszarach jak zwalczanie terroryzmu i bezpieczeństwo" - stwierdził portal, powołując się na niewymienionych z nazwisk informatorów.

Poproszony o komentarz, rzecznik CIA powiedział, że agencja nie komentuje harmonogramu pracy swojego dyrektora.