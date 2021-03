USA: Szef dyplomacji i minister obrony będą w Tokio i Seulu rozmawiać o Chinach

Amerykański sekretarz stanu Antony Blinken i szef Pentagonu Lloyd Austin udadzą się przyszłym tygodniu do Japonii i Korei Płd. w pierwszą taką podróż zagraniczną. Wizyta ma być sygnałem o wzmocnieniu sojuszu wymierzonego w Chiny - poinformował w środę Departament Stanu USA.

Podróż szefa amerykańskiej dyplomacji i ministra obrony ma "potwierdzić zaangażowanie USA we wzmacnianie sojuszy oraz położyć nacisk na współpracę, która ma promować pokój, bezpieczeństwo i dobrobyt w regionie Indo-Pacyfiku i na całym świecie" - powiedział rzecznik Departamentu Stanu Ned Price.

Stany Zjednoczone wysyłają od kilku tygodni sygnały, że chcą zacieśnić współpracę z partnerami z tzw. grupy Quad - Indiami, Japonią i Australią.

Departament Stanu poinformował też, że prezydent Joe Biden weźmie w piątek udział w wirtualnej konferencji Quad, w której uczestniczyć będą przywódcy Japonii, Indii i Australii - premierzy Yoshihide Suga, Narendra Modi i Scott Morrison.

Będzie to pierwsze spotkanie działającej od 2007 grupy strategicznej z udziałem szefów państw lub rządów wszystkich członków Quad - podaje Associated Press.

Agencja AP przypomina, że Biden zapowiadał już wcześniej, iż współpraca z partnerami Stanów Zjednoczonych w tym regionie będzie jednym z fundamentów jego polityki zagranicznej, obliczonej na równoważenie rosnącej gospodarczej i militarnej potęgi Chin, które w sposób coraz bardziej asertywny dążą do roli hegemona tej części świata.

Rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki poinformowała, że przywódcy krajów Quad będą omawiać wiele tematów, od walki z pandemią Covid-19 po współpracę gospodarczą i politykę klimatyczną.

"Financial Times" napisał niedawno, że Stany Zjednoczone razem z Japonią, Indiami i Australią, w ramach forum Quad, przygotowują plan dystrybucji szczepionek przeciw Covid-19 do krajów azjatyckich. We wtorek rzecznik rządu Japonii Katsunobu Kato potwierdził, że wirtualne spotkanie w piątek odbędzie się na prośbę Bidena i dodał, że administracja nowego prezydenta USA uznaje właściwe postępowanie wobec Chin za "najważniejszy geopolityczny test XXI wieku".

Kyodo podaje, powołując się na dyplomatów, że podczas piątkowej telekonferencji przywódcy potwierdzą plan podjęcia współpracy w produkcji i dystrybucji szczepionek na Covid-19.

Jest to postrzegane jako próba przeciwstawienia się rosnącym wpływom Chin, które oferują za darmo szczepionki do krajów Afryki i Azji Południowo-Wschodniej - relacjonuje japońska agencja. USA, Australia i Japonia rozważają w związku z tym finansowe wsparcie produkcji szczepionek na Covid-19 w Indiach.

Resort spraw zagranicznych Japonii poinformował ponadto, że szefowie dyplomacji Quad ustalili już, że kraje te będą się "zdecydowanie przeciwstawiać" jednostronnym i siłowym działaniom, jakie Pekin podejmuje, by zmienić status quo na Morzu Południowochińskim i Morzu Wschodniochińskim.

Spór między Japonią a ChRL o wyspy Senkaku (Diaoyu) na Morzu Wschodniochińskim sięga lat 60. XX wieku, a w 2013 roku uległ zaognieniu w związku z prawdopodobieństwem istnienia w tamtych rejonach złóż ropy naftowej. Spór z Chinami o akwen Morza Południowochińskiego toczą Wietnam, Filipiny, Malezja i Brunei. Swoje własne roszczenia do Morza Południowochińskiego zgłasza także Tajwan.

Chiny skrytykowały grupę Quad, opisując ją jako "azjatyckie NATO", które może wywołać jeszcze większe napięcia w regionie.

Zanim dojdzie do spotkania przywódców tej grupy rozmowy na wiele tematów podejmują szefowie dyplomacji Quad. 18 lutego przeprowadzili oni konsultacje na temat aspiracji Chin do roli regionalnego mocarstwa i sytuacji w Birmie.

Grupa współpracy strategicznej Quad powstała w 2007 roku z inicjatywy ówczesnego premiera Japonii Shinzo Abego, który chciał, by stanowiła ona przeciwwagę dla potęgi i aspiracji Chin - przypomina AFP.