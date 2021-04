USA: Szef dyplomacji o epidemii Covid-19: wymknęła się spod kontroli przez Chiny

Błędy władz Chin w początkowej fazie epidemii Covid-19 doprowadziły do tego, że sytuacja "wymknęła się spod kontroli" - powiedział w niedzielę sekretarz stanu USA Antony Blinken. Wyraził też zaniepokojenie "coraz bardziej agresywnymi działaniami rządu w Pekinie" wobec Tajwanu.

W wywiadzie dla telewizji NBC News Blinken skrytykował odpowiedź władz Chin na pandemię Covid-19 oceniając, że brak współpracy ze strony Pekinu w jej początkowej fazie doprowadził do tego, że sytuacja "wymknęła się spod kontroli".

"Myślę, że Chiny wiedzą, iż na wczesnych etapach (epidemii) Covid-19 nie zrobiły tego, co trzeba było zrobić, czyli umożliwić dostęp międzynarodowym ekspertom, dzielić się informacjami, zapewnić prawdziwą przejrzystości" - oświadczył szef amerykańskiej dyplomacji.

Naukowcy nadal badają pochodzenie SARS-CoV-2. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) stwierdziła w marcowym raporcie, że wirus prawdopodobnie przeszedł na ludzi z nietoperzy i za "bardzo mało prawdopodobne" uznała wyciek z laboratorium.

W rozmowie z NBC Blinken powiedział także, że Stany Zjednoczone są zaniepokojone polityką Chin wobec Tajwanu i ostrzegł, że próba wprowadzenia przez ChRL siłą zmian w regionie byłaby "poważnym błędem".

"To, co obserwujemy i co nas naprawdę niepokoi, to coraz bardziej agresywne działania rządu w Pekinie skierowane przeciwko Tajwanowi, zwiększanie napięcia w Cieśninie (Tajwańskiej)" - przyznał sekretarz stanu USA.

Zapytany, czy Stany Zjednoczone zareagowałyby militarnie na chiński atak na Tajwan, Blinken odmówił spekulacji. "Mogę powiedzieć, że mamy poważne zobowiązania wobec Tajwanu, by był w stanie się bronić" - podkreślił.

W ostatnich miesiącach władze Tajwanu zaniepokojone są powtarzającymi się przelotami samolotów wojskowych ChRL w pobliżu wyspy.

Z Waszyngtonu Mateusz Obremski