USA: Szef dyplomacji Rau: nie wyobrażam sobie Europy broniącej się bez USA

Nie wyobrażam sobie, by Europa mogła się bronić bez Stanów Zjednoczonych - powiedział w czwartek szef MSZ Zbigniew Rau podczas konferencji Aspen Security Forum w Waszyngtonie. Jak dodał, mimo to państwa Europy muszą wzmocnić swoje siły zbrojne.

"Nie mamy żadnych wątpliwości, że Amerykanie są dla Europy niezastąpieni. Nie wyobrażam sobie Europy broniącej się samej bez silnej współpracy transatlantyckiej" - powiedział Rau, pytany o to, czy Polska obawia się, że po kolejnych wyborach prezydenckich w USA nastąpi zmiana stosunku do NATO.

Rau wskazał jednocześnie, że mimo to Polska nie jest przeciwna współpracy obronnej na szczeblu Unii Europejskiej, ale podkreślił, że najpierw kluczowe jest, by państwa Europy wzmacniały swoją obronę. Przytoczył przykład Polski i planowanego wydatku 4,2 proc. PKB na obronność w przyszłym roku.

Występujący wraz z Rauem wiceszef MSZ Niemiec Tobias Lindner przekonywał, że Niemcy wyciągnęły wnioski ze swojej przeszłej polityki i zamierzają w zdecydowany sposób zwiększyć swoje wydatki na zbrojenia. Dodał, że jako politykowi Zielonych byłoby mu łatwo krytykować politykę rządu Angeli Merkel, ale woli skupiać się na lekcjach z niej wyciągniętych.

"Główne lekcje to nacisk na obronę i odstraszanie" - mówił. Stwierdził też, że Niemcy wiedzą już, że Rosja nie jest partnerem, na którym można polegać. Jak dodał, że inwestycje w obronę są zarówno w interesie Europy, jak i USA, które zamierzają poświęcić więcej uwagi Chinom i regionowi Indo-Pacyfiku.

Odnosząc się do pytania o perspektywy utrzymania jedności Zachodu wobec rosyjskiej agresji, Rau ocenił, że podnoszone w mediach obawy na temat "zmęczenia wojną" są przesadzone, a społeczność transatlantycka wykazuje "wyjątkową jedność". Dodał, że ze względu na rosyjską agresję i zbrodnie wojenne nie ma ryzyka, "powrotu do +business as usual+ i uważania Rosji za część europejskiej architektury bezpieczeństwa".

Mówiąc o bezpieczeństwie energetycznym i Nord Stream 2, Rau ocenił, że odmienne podejścia Polski i Niemiec w sprawie gazociągu wynikały z tego, że Polska nie traktowała Rosjan "jako wiarygodnego partnera biznesowego, ani wiarygodnego partnera politycznego". Podkreślił też, że dzięki poczynionym przez Polskę przygotowaniom, choć nadchodząca zima może nie być łatwa, to nie zabraknie jej prądu ani innych usług.

"Oczywiście każde społeczeństwo może stracić cierpliwość, kiedy ceny wzrastają. Ale musimy pamiętać, że Ukraińcy płacą znacznie większą cenę" - zauważył.

Występujący podczas tego samego panelu ministrowie spraw zagranicznych Szwecji Tobias Billstroem i Finlandii Pekka Haavisto, mówili o swoich nadziejach na zakończenie procesu ratyfikacji ich akcesji przed marcem, kiedy zacznie się w Turcji kampania wyborcza. Turcja jest obok Węgier jednym z dwóch państw, których parlamenty nie dokonały jeszcze ratyfikacji.

Billstroem wskazywał, że Szwecja wypełnia wszystkie postulaty, jakie postawiła Turcja i zamierza nawet zmienić swoją konstytucję, by móc karać promowanie terroryzmu. Haavisto stwierdził, że o ile rozmowy z Turcją na poziomie ekspertów przebiegają dobrze, to "Turcja ma taki system, gdzie Erdogan jest tym, który podejmuje decyzje".

Wystąpienie szefa MSZ na waszyngtońskiej edycji najważniejszej konferencji bezpieczeństwa w USA było głównym punktem drugiego dnia wizyty w Waszyngtonie. Rau spotka się w czwartek również z przyszłym szefem komisji ds. wywiadu w Izbie Reprezentantów, Michaelem Turnerem z Partii Republikańskiej, republikańskim senatorem Marco Rubio oraz współprzewodniczącym Komisji Helsińskiej przy Kongresie USA, senatorem Benem Cardinem z Partii Demokratycznej. Rau odbędzie też spotkanie z konserwatywnym analitykiem i działaczem Elbridgem Colbym. W piątek szef polskiej dyplomacji spotka się ze swoim amerykańskim odpowiednikiem, Antonym Blinkenem.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński