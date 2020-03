USA: Szef Pentagonu nakazał marynarce wojennej przygotowanie okrętów szpitalnych

Minister obrony USA Mark Esper poinformował we wtorek, że nakazał marynarce wojennej przygotowanie okrętów szpitalnych, by odciążyć szpitale w związku z epidemią koronawirusa. Obiecał przekazać resortowi zdrowia 5 mln maseczek i 2 tys. respiratorów.

Ponieważ osoby zakażone nowym wirusem muszą być leczone w izolacji, okręty szpitalne oraz szpitale polowe mogą posłużyć jedynie do leczenia pacjentów z urazami, ale w ten sposób odciążą szpitale - wyjaśnił Esper.

Zapowiedział, że Pentagon będzie się kontaktował z władzami stanowymi, aby zorientować się, czy potrzebują szpitali polowych.

Zdaniem Pentagonu stworzenie szczepionki na koronawirusa potrwa 12 do 18 miesięcy - dodał Esper. Zastrzegł jednak, że niektóre prywatne firmy farmaceutyczne sądzą, iż mogą tego dokonać w krótszym czasie.

Esper zapowiedział, że rozważy zmobilizowanie gwardii narodowej i żołnierzy rezerwy, aby pomóc w walce z koronawirusem.

Administracja prezydenta Donalda Trumpa zapowiedziała we wtorek, że jeśli będzie to konieczne, to wykorzysta Korpus Inżynieryjny Armii do budowy nowych szpitali.

Pandemia Covid-2019 pochłonęła na świecie do tej pory ponad 7,3 tys. ofiar; ponad 185 tys. osób zostało zakażonych nowym wirusem.