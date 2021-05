USA: Szef Pentagonu: nie planujemy zestrzeliwać fragmentów chińskiej rakiety kosmicznej

Minister obrony USA generał Lloyd Austin powiedział w czwartek, że Pentagon nie ma na ten moment planów zestrzelenia fragmentów chińskiej rakiety kosmicznej, które w weekend mają wlecieć w atmosferę i rozbić się w nieznanym miejscu.

Austin wyraził nadzieję, że szczątki rakiety spadną do oceanu.

Fragmenty olbrzymiej rakiety Długi Marsz 5B mogą wkrótce wejść w ziemską atmosferę w sposób niekontrolowany. Nie wiadomo dokładnie, kiedy i gdzie to nastąpi, ale przypuszcza się że będzie to w sobotę. Szczątki prawdopodobnie spadną do oceanu; według ekspertów niebezpieczeństwo dla ludzi jest znikome.

Rakieta Długi Marsz 5B wyniosła na orbitę jeden z kluczowych modułów planowanej chińskiej stacji kosmicznej Tiangong ("Niebiański Pałac"). Następnie sama weszła na tymczasową orbitę i obecnie okrąża Ziemię raz na 90 minut, lecąc zbyt szybko, by agencje kosmiczne mogły przewidzieć, gdzie wejdzie w atmosferę.

Według brytyjskiego dziennika "The Guardian" od 1990 roku żaden obiekt o masie większej niż 10 ton nie był celowo pozostawiony na orbicie, by ponownie wejść w atmosferę w sposób niekontrolowany. Kluczowa sekcja rakiety Długi Marsz 5B waży według dostępnych informacji ponad 20 ton.