USA: Szef Pentagonu: prosiliśmy Ukraińców, by nie używali amerykańskiego sprzętu do ataków na Rosję

Prosiliśmy Ukraińców, by nie używali amerykańskiego sprzętu do ataków na Rosję - powiedział w czwartek przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabu gen. Mark Milley podczas konferencji po spotkaniu Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy. Jednocześnie przyznał, że nie wie, czy darowany przez Amerykę sprzęt został użyty w najeździe proukraińskich grup zbrojnych na obwód biełgorodzki.

"Czy to był sprzęt darowany przez nas? Jaka była natura tego ataku? Kto zrobił co komu? Nie mogę tego definitywnie powiedzieć, ale mogę powiedzieć, że poprosiliśmy Ukraińców, by nie używali dostarczonego przez USA sprzętu do bezpośrednich ataków na Rosję" - powiedział najwyższy rangą amerykański wojskowy. Jak dodał, Waszyngton nie chce, by jego broń była używana do ataków wewnątrz Rosji, bo "to wojna między Ukrainą i Rosją(...), a nie bezpośredni konflikt między Stanami Zjednoczonymi i Rosją".