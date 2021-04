USA: Szef policji w Minneapolis: Derek Chauvin pogwałcił nasze zasady

Szef policji w Minneapolis Medaria Arradondo zeznał w poniedziałek przed sądem, że oskarżony o zabójstwo Afroamerykanina George’a Floyda funkcjonariusz Derek Chauvin naruszył zasady i wartości, którymi kieruje się policja.

P:odczas rozpoczynającego drugi tydzień procesu zeznania, Arradondo, który jest pierwszym afroamerykańskim szefem policji w tym mieście, podkreślał, że przyciskając kolanem leżącego na ziemi i skutego kajdankami Floyda, Chauvin postępował w sposób niezgodny z przepisami. Nie było to zgodne z zasadami i szkoleniem funkcjonariuszy policji, jak też z ich etyką i wartościami.

"Tragiczna śmierć George'a Floyda nie była spowodowana brakiem szkolenia - szkolenie było. (…) Chauvin wiedział, co robi" - przekonywał Arradondo.

Jak przypomniało amerykańskie radio publiczne NPR, nazajutrz po śmierci Floyda szef policji zwolnił Chauvina i trzech innych funkcjonariuszy. W czerwcu nazwał działanie Chauvina "morderstwem".

W ślad za protestami po zabiciu Floyda Minneapolis zakazało policji m.in. uciskania szyi ograniczającej dopływ powietrza (chokehold).

Arradondo pytany przez prokuratora Steve'a Schleichera o szkolenie funkcjonariuszy w zakresie udzielania pierwszej pomocy, powiedział, że policjanci znają przynajmniej "ABC dotyczące dróg oddechowych i krążenia", wiedzą, jak stosować miejscowy ucisk rany aby zatamować krew i mają korzystać z tych umiejętności.

"Jesteśmy absolutnie zobowiązani do udzielenia tej pomocy" - podkreślał Arradondo.

Nawiązał także do kwestii "deeskalacji" w działaniach funkcjonariuszy. Według departamentu policji w Minneapolis, kiedy tylko jest to uzasadnione, "funkcjonariusze powinni stosować taktykę deeskalacji, prowadzącej do dobrowolnego spełniania (przez zatrzymanych) poleceń i starać się unikać lub minimalizować użycie siły fizycznej".

W trakcie poniedziałkowej rozprawy dr Bradford W. Langenfeld, który potwierdził zgon Floyda, mówił o stanie jego zdrowia, co w opinii NPR ma kluczowe znaczenie w procesie.

Urząd koronera hrabstwa Hennepin uznał śmierć Floyda za zabójstwo dodając, że jego serce i płuca przestały funkcjonować podczas interwencji policji. Odnotował zarazem "inne istotne schorzenia", w tym zatrucie fentanylem, niedawne użycie metamfetaminy, a także chorobę serca.

Prokuratorzy utrzymują, że Chauvin zabił Floyda, uciskając mu kolanem szyję przez około dziewięć minut. Natomiast według argumentów obrony Floyd przedawkował narkotyki i cierpiał na chorobę serca.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski