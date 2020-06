USA: Szef rady miejskiej Waszyngtonu: nie chcemy zamykać protestujących pokojowo

Nie chcemy zamykać pokojowo demonstrujących, ale z ulic należy usunąć podżegaczy - powiedział PAP przewodniczący rady miejskiej Waszyngtonu Phil Mendelson. Po nocy zamieszek w amerykańskiej stolicy wyraził też przekonanie, że większość wandali przyjechała spoza miasta.

Podczas protestów w nocy z niedzieli na poniedziałek w Waszyngtonie dochodziło nie tylko do starć z policją, ale i grabieży sklepów oraz demolowania budynków czy znaków drogowych.

Mendelson w poniedziałkowej rozmowie z PAP wyraził oburzenie przypadkami wandalizmu. "To frustrujące. To przykrywa przesłanie pokojowych protestów" - uznał. Ocenił przy tym, że "zniszczeń dokonali głównie przyjezdni". Podobne stanowisko wyraziły m.in. władze Minneapolis.

Reprezentujący Partię Demokratyczną samorządowiec ze zrozumieniem przyjmuje to, że "ludzie chcą wyrazić złość". Jego zdaniem spowodowana jest ona nie tylko zabójstwem przez policję Afroamerykanina George'a Floyda w Minneapolis, ale "latami złych działań policji" w wielu regionach USA.

W ocenie Mendelsona w innych amerykańskich miastach "policja nie zareagowała na zamieszki w odpowiedni sposób". Nie dotyczy to jednak - jak zastrzegł - Waszyngtonu, gdzie policja wykonuje "dobrą robotę". "To bardzo trudne jak jest tyle przemocy i chaosu, by funkcjonariusze nie doprowadzili do zaognienia sytuacji" - zauważył.

Mendelson zapewnił, że miejskie władze "nie chcą zamykać pokojowo demonstrujących". "Jednocześnie chcemy zidentyfikować podżegaczy i usunąć ich z ulic" - dodał.

Zarzewiem protestów, które rozgorzały w kilkudziesięciu amerykańskich miastach, w tym w Waszyngtonie, stała się sprawa 46-letniego czarnoskórego George'a Floyda, który zmarł pod koniec maja w wyniku brutalnego zatrzymania przez policję w Minneapolis. Amerykanie są oburzeni przesadną agresją policji. W trakcie demonstracji dochodzi do starć z funkcjonariuszami i zamieszek.

Z Waszyngtonu Mateusz Obremski